Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 13 июля и составила 115,375% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла всего на 0,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,47% от номинала, что соответствует доходности 0,15% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт и составил 177 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 13 базисных пунктов - до 142,39% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,255% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 137,39% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 114,96% от номинала, что соответствует доходности 2,03% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели всего на 1 базисный пункт, до 111,30% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 1,225% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 10 базисных пунктов, подорожав до 135,07% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,28% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 5 базисных пунктов, до 112,12% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 2,345% годовых).
"Активность торгов на рынке российских еврооблигаций сегодня была на среднем уровне. На рынке присутствует двусторонний интерес: есть как покупатели отечественных евробондов, так и продавцы. На этом фоне динамика котировок была в рамках бокового диапазона, ценовые изменения по сравнению с закрытием понедельника в целом незначительные. Таким образом, мы видим, что, несмотря на негативный внешний фон, выражающийся в заметном падении мировых фондовых рынков, а также в снижении нефтяных цен из-за опасений новой волны коронавирусной эпидемии, сектор российских еврооблигаций продемонстрировал относительную стабильность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.