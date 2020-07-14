Цены евробондов РФ во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики

Москва. 14 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 13 июля и составила 115,375% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла всего на 0,5 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,47% от номинала, что соответствует доходности 0,15% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт и составил 177 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 13 базисных пунктов - до 142,39% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,255% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 137,39% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 114,96% от номинала, что соответствует доходности 2,03% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели всего на 1 базисный пункт, до 111,30% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 1,225% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 10 базисных пунктов, подорожав до 135,07% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,28% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 5 базисных пунктов, до 112,12% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 2,345% годовых).

"Активность торгов на рынке российских еврооблигаций сегодня была на среднем уровне. На рынке присутствует двусторонний интерес: есть как покупатели отечественных евробондов, так и продавцы. На этом фоне динамика котировок была в рамках бокового диапазона, ценовые изменения по сравнению с закрытием понедельника в целом незначительные. Таким образом, мы видим, что, несмотря на негативный внешний фон, выражающийся в заметном падении мировых фондовых рынков, а также в снижении нефтяных цен из-за опасений новой волны коронавирусной эпидемии, сектор российских еврооблигаций продемонстрировал относительную стабильность", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.