Рынок акций РФ вечером отыграл часть потерь благодаря отскоку нефти вверх, выросли ММК и НЛМК

Москва. 14 июля. Рынок акций РФ вечером во вторник отыграл часть дневных потерь благодаря отскоку нефти и индексов в США вверх на фоне квартальных отчетов и прогнозов ОПЕК, индексы МосБиржи и РТС отошли от круглых рубежей 2700 и 1200 пунктов соответственно; ранее снижение было вызвано опасениями по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2744,54 пункта (-0,8%, минимум дня - 2703 пункта), индекс РТС - 1216,79 пункта (-1,4%, днем индекс падал ниже 1200 пунктов); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 71,05 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-3,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%).

Локальную поддержку бумагам "Газпрома" (-0,9%) утром оказал вышедший финотчет концерна за первый квартал по МСФО. Так, EBITDA "Газпрома" в первом квартале составила 493,023 млрд рублей при прогнозе 455 млрд рублей, а квартальный убыток концерна составил 116 мрд рублей при ожидавшихся потерях на уровне 165 млрд рублей.

В комментарии к отчетности заместителя председателя правления ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) Фамила Садыгова отмечается, что "чистый убыток, зафиксированный по итогам первого квартала 2020 года, носит в основном "бумажный" характер". По его словам, прибыль "Газпрома" за первый квартал без учета бумажного убытка по курсовым разницам составляет 288 млрд рублей, она будет учитываться для расчета дивидендов. Эта сумма составляет 40% от прибыли по МСФО, или 4,87 рубля на акцию.

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) выросли на 2,4%. ММК снизил продажи в первом полугодии на 12% г/г, до 4,97 млн тонн, сообщила компания. Комбинат также прогнозирует продолжение восстановления внутреннего спроса в третьем квартале, CAPEX компании чуть вырастет.

Подросли также акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%).

Акции "Аэрофлота" завершили день без изменений. Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во вторник сообщил, что "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) начал восстанавливать пассажиропоток, выполняет уже примерно 300 рейсов в сутки против 800 рейсов до пандемии.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, нефть дешевела перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого группа может объявить о планах начать ослабление квот по добыче. Настроения на мировых рынках акций ухудшилось на фоне американо-китайской напряженности и рекордно высокого роста новых случаев COVID-19, что ведет к введению новых карантинных мер и ограничений по всему миру.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков также отмечает, что снижение рынка акций РФ во вторник наблюдалось в рамках общемирового тренда на снижение на фоне опасений возобновления карантинных ограничений и негативного влияния на восстановления глобальной экономики. Статистика по распространению коронавируса в мире остается тревожной, Бразилия и США находятся в лидерах в мире по приросту зараженных.

Во вторник последний день с дивидендами на бирже торговались акции "Газпрома", АФК "Система" и "Полюса". Дивидендная доходность "Газпрома" по текущим ценам составляет более 7,6%, отмечает аналитик.

По словам главного инвестиционного стратега компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, во вторник продажи прошли почти по всем наиболее ликвидным ценным бумагам. "Газпром" отчитался ожидаемо плохо с убытком за I квартал 2020 года. Вечером произойдет дивидендная "отсечка" по акциям "Газпрома" на бирже, после которой акции газового гиганта начнут торги в среду с дивидендным "гэпом" вниз. Продажи ММК также ожидаемо упали во II квартале. "Сафмар" получил предложение обязательного выкупа по 534,33 рубля за акцию. Сезон отчетов российских компаний за первый квартал по факту закончен, с прошлой пятницы на рынок начали поступать операционные данные за II квартал (на этой неделе можно ждать пика выхода операционных данных российских компаний). Российский рынок акций ко второй декаде июля традиционно выходит на пик дивидендных отсечек, после чего пройдет локальная репатриация дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля.

ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году и обозначила рекордный рост спроса в 2021 году. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита "черного золота" начиная с III квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года.

В США стартовал сезон отчетов за 2-й квартал. Уже отчитались об обвале прибылей во 2-м квартале Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo. JPM отчитался лучше ожиданий, но глава банка Джейми Даймон отметил, что неопределенности в экономике все еще сохраняются, отмечает Бушуев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Сафмара" (+12%, до 512,8 рубля) взлетели после новостей об объявлении обязательной оферты на выкуп бумаг у миноритариев по цене 534,33 рубля за штуку. Котировки акций "Газпрома" получили поддержку после публикации лучших, нежели ожидалось, финансовых результатов за 1-й квартал по показателям EBITDA и чистого убытка. Бумаги на бирже последний день торговались с дивидендами за прошлый год и в среду окажутся под дополнительным давлением.

Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно в пределах 1%. Индекс S&P 500 после обновления накануне пика с февраля остается выше 3100 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), и, значит, у краткосрочных "быков" сохраняются неплохие возможности поднять индекс к новым вершинам.

Негативное влияние на финансовый сектор во вторник оказали новости о масштабных резервах банков JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo под "плохие" кредиты, о которых они сообщили в квартальных отчетностях. В остальном отчеты (отчасти ввиду заниженных прогнозов) оказались не такими уж слабыми. Темпы дневных заражений коронавирусом в США, тем временем, остаются у уровня 60 тыс., что может предвещать новые ограничительные меры в ближайшие недели.

Нефть вечером перешла к росту, Brent отскочила выше $43 за баррель. ОПЕК в ежемесячном отчете предупредила, что рост спроса на нефтяном рынке даже в следующем году может не дотянуть до уровней 2019 года. В картеле, тем не менее, смягчили прогноз по уменьшению спроса на "черное золото" в текущем году на 100 тыс. б/с. В среду пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти, которые, вероятно, сократились на 2,27 млн баррелей. С технической точки зрения котировки пребывают в краткосрочной неопределенности и продолжают движение в диапазонах $41,40-43,96 за баррель Brent.

Индексы МосБиржи и РТС удержались выше психологически важных отметок и нижних границ краткосрочных "боковиков" 2700 и 1200 пунктов соответственно, хотя долларовый индикатор в течение сессии проверил указанный уровень на прочность. В целом на мировые биржи поступают противоречивые сигналы: с одной стороны, ситуация с вирусом в США остается крайне напряженной, а с другой - краткосрочные инвесторы не теряют оптимизма в том числе на нефтяном рынке. В среду давление на российский рынок будет оказывать дивидендная отсечка по "Газпрому" и в меньшей степени - "Системы". В остальном условий для выхода индексов РФ из диапазонов пока не складывается. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2700-2800 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%), просела Европа (индекс FTSE не изменился, DAX, CAC 40 теряют 0,8-1%) на фоне тревог о коронавирусе и напряженности между США и КНР, однако наметился отскок в США (индекс S&P 500 растет на 0,5%, Dow Jones вырос на 1,2%).

США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших. В стране третий день подряд фиксируется более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее количество подтвержденных случаев заражения в США превысило 3,3 млн, по данным американского университета Джонса Хопкинса, скончались более 135 тыс. человек. Всего в мире с начала пандемии насчитывается порядка 13 млн инфицированных COVID-19.

В заявлении Госдепартамента США, распространенном в понедельник, говорится, что США поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море. В нем подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство" в регионе.

В свою очередь посольство КНР в США сообщило, что в заявлении Госдепа США "игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", и выразило протест по этому поводу.

Во вторник в США стартовал сезон отчетов за второй квартал. Крупнейший американский банк по размеру активов JPMorgan сократил чистую прибыль во втором квартале 2020 года, однако показатель превзошел ожидания рынка. Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне составила $4,69 млрд, или $1,38 в расчете на акцию, по сравнению с $9,65 млрд, или $2,82 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,15 на акцию.

Чистая прибыль банка Citigroup, входящего в тройку крупнейших банков США, сократилась во втором квартале 2020 года на 72,9% - до $1,3 млрд, или $0,5 в расчете на акцию, по сравнению с $4,8 млрд (или $1,95 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.

Wells Fargo, лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США, получил чистый убыток во втором квартале 2020 года в размере $2,4 млрд (по сравнению с прибылью в размере $6,2 млрд за аналогичный период годом ранее) на фоне увеличения резервов на потери по кредитам на $8,4 млрд и сократил выручку. Убыток в расчете на акцию составил $0,66 против прибыли на уровне $1,3 годом ранее. Банк также сообщил о намерении снизить дивиденды за третий квартал до $0,1 с $0,51 на акцию.

Нефть вечером во вторник вернулась к росту. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $43,05 за баррель (+0,8% и -1,2% в понедельник), августовская цена WTI - $40,42 за баррель (+0,8% и -1,1% в понедельник).

Ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания.

ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021г вырастет до 97,7 млн б/с.

На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (-8,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-5,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,8%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,6%).

Обновили максимумы акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+39,7%, до 9080 рублей), также выросли бумаги ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+17,3%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+12%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+6,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,664 млрд рублей (из них 14,836 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 13,222 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).