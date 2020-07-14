BCS GM поднял оценку "префов" Сбербанка на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"

BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 220 рублей до 250 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков BCS GM Елены Царевой и Вероники Ян.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Анализ изменения дисконта в привилегированных акциях к обыкновенным бумагам Сбербанка за последние 10 лет позволяет сделать интересный вывод. Так, в 2010-2017 годах дисконт колебался в пределах 15-35%, тогда как сейчас он составляет 8%, что мы связываем с последовательным увеличением коэффициента дивидендных выплат с 25% за 2016 год до 50% за 2019 год и более высокой дивдоходности "префов", учитывая равный размер дивиденда на оба типа акций с 2014 года. Кроме того, в марте спред сузился до минимальных 3% на ожиданиях выкупа со стороны ЦБ в рамках продажи доли регулятора правительству за счет средств ФНБ, при этом мы по-прежнему считаем, что дисконт к "обычке" должен составлять 10% (ранее мы закладывали 20%) из-за более низкой ликвидности по сравнению с обыкновенными бумагами и отсутствия голосующих прав", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков BCS GM, привилегированные акции Сбербанка являются сравнительно более дешевой ставкой с более высокой дивдоходностью на 12 месяцев: 10% против 9% у "обычки". Кроме того, 100% "префов" находятся в свободном обращении на рынке, а уровень ликвидности выглядит приемлемым.

"Между тем привилегированные бумаги Сбербанка не являются бенчмарком, тогда как "обычка" входит в индекс MSCI Russia Standard с весом 16,71% (по состоянию на закрытие 2 июля), и мы не ожидаем включения "префов", учитывая действующие санкции. Также отметим, что в среднесрочной перспективе мы не ждем конвертации привилегированных бумаг в обыкновенные. Напомним, что единственным большим изменением в отношении "префов" стало уравнивание размера дивидендов на привилегированные и обыкновенные акции в 2014 году", - пишут эксперты.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций Сбербанка, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 227,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 192,9 рубля за штуку.