Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года - Julius Baer

Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года, отмечается в комментарии Julius Baer.

"Рост импорта и экспорта в Китае в июне стал положительным, превысив ожидания, что указывает на восстановление внутреннего и нормализацию внешнего спроса, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Многие страны стали ослаблять карантинные меры и вновь открывать свои экономики. В целом, неожиданная устойчивость внешней торговли Китая способствует уверенному восстановлению его экономики, которое мы наблюдали во втором квартале".

Более высокие, чем ожидалось, цифры, по мнению эксперта, были обусловлены продолжающимся ростом поставок предметов медицинского назначения, а также бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов. Так, объемы экспорта в США и десять членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличился, в то время как экспорт в страны Евросоюза и Японию снова сократился. "Импорт показал рост относительно всех основных торговых партнеров, и улучшение коснулось широкого спектра товаров. Рост импорта был поддержан повышением цен на сырье и восстановлением внутреннего спроса. Увеличение объемов импорта соевых бобов, вероятно, связано с ростом закупок сельскохозяйственной продукции в США в связи с первым этапом торгового соглашения между США и Китаем. В целом, неожиданная устойчивость внешней торговли Китая способствовало уверенному восстановлению, которое мы наблюдали во втором квартал", - заключает Софи Альтерматт.