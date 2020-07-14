Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро в условиях уменьшения спроса на риск

Москва. 14 июля. Доллар и евро после небольшого ослабления на старте торгов перешли к повышению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения спроса на рисковые активы.

Курс доллара США составил 71,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,79 руб./EUR1, подорожав на 28,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,75 копейки - до 75,41 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 июля на 37,96 копейки, до 71,1275 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,93 копейки, до 80,623 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после небольшого коррекционного роста при открытии торгов развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на фоне уменьшения спроса на рисковые активы. Участники рынка отыгрывают ухудшение информационного фона, в том числе связанного с темпами распространения эпидемии COVID-19 и обострением американо-китайских отношений.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в понедельник, что многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит. Ранее он отмечал, что, несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета Джонса Хопкинса, насчитывается 13 млн 70 тыс. 590 инфицированных СOVID-19, рост за минувшие сутки составил 160 тыс. 262 против 225 тыс. 919 днем ранее, излечились 7,2 млн человек.

Первое место в мире по числу заболевших продолжают занимать США. В стране третий день подряд фиксируется более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее количество подтвержденных случаев заражения в США превысило 3,3 млн, по данным университета, скончались более 135 тыс. человек. В понедельник губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях.

Обеспокоенность трейдеров вызывает и рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В заявлении Госдепартамента США, распространенном в понедельник, говорилось, что США поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море. В нем подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство" в регионе.

Посольство КНР в США, в свою очередь, заявило, что США провоцируют нагнетание напряженности в районе Южно-Китайского моря, искажая объективные факты и игнорируя усилия Китая и других стран региона по поддержанию мира и стабильности.

Кроме того, власти КНР сообщили о намерении ввести санкции против оборонной компании США Lockheed Martin после того, как ранее в июле Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню партии военного оборудования на сумму около $620 млн.

"Китай решительно возражает против продажи оружия США Тайваню... Китай решил принять меры для защиты национальных интересов. Мы применим санкции против основного участника этой оружейной сделки - Lockheed Martin", - процитировало агентство Bloomberg слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

На текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля.

Инвесторы не ожидают изменения ключевой ставки ЕЦБ и объема выкупа активов, пишет Trading Economics. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что регулятор не планирует вводить новые стимулы.

Снижение цен на нефть эталонных марок сократилось в ходе торгов во вторник. Инвесторы ожидают итогов заседаний технического и министерского мониторингового комитетов ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК во вторник составляет $42,43 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,87% - до $39,75 за баррель. Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник рассмотрит уровни исполнения сделки ОПЕК+ в июне. На среду запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Страны ОПЕК+ в июне исполняли сделку на 107%, при этом страны ОПЕК исполнили ее на 112%, страны не-ОПЕК - на 99%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с докладом, подготовленным к заседанию технического комитета.

Ирак в июне исполнил сделку ОПЕК+ на 90%, к началу августа доведет исполнение обязательств до 100%, а недосокращенные в мае и июне объемы компенсирует в течение июля-сентября, говорится в сообщении государственного агентства Саудовской Аравии SPA по итогам беседы министров энергетики двух стран принца Абдулазиза бен Сальмана и Ихсана Абдель Джабара Исмаеля.

По условиям соглашения Ирак должен был снизить добычу с 4,65 млн баррелей в сутки на 1,06 млн баррелей в сутки. В мае Ирак выполнил сделку лишь на 46%.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн баррелей в сутки.

"Нефть продолжает торговаться в русле прочих рисковых активов и в моменте остается выше отметки $42 за баррель Brent, что не оказывает значимого влияния на российскую валюту. Мы сохраняем свой взгляд на то, что вероятное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в августе на 2 млн баррелей не окажет значимого влияния на котировки. В условиях укрепления ряда валют-аналогов (мексиканский песо, южноафриканский ранд) пара "доллар-рубль" может попытаться закрепиться ниже 71 руб./$1. В паре с евро рублю по-прежнему будет трудно отыгрывать позиции в условиях стабильности европейской валюты на фоне ожиданий по согласованию общеевропейского фонда для восстановления экономики ЕС. При этом в качестве риск-факторов стоит по-прежнему выделить распространение коронавируса по всему миру и вероятность дальнейшей эскалации отношений между США и КНР", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Российский сегмент продолжает следовать за глобальными трендами в отсутствие локальных инфоповодов. Определяющим фактором в рубле остается динамика цен на нефть. Мы не ожидаем высокой волатильности в российском сегменте. Рубль, вероятно, останется в диапазоне 70-71,5 руб./$1, фондовая секция продолжит реагировать на изменение аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов", - отметили аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Помимо напряженности, связанной с очередным ухудшением в отношениях США и Китая, общее настроение на глобальных рынках подпортили в том числе и данные о существенном падении экономики Сингапура, усилив опасения инвесторов в отношении более серьезного замедления глобального экономического роста из-за пандемии коронавируса. Так, во 2-м квартале ВВП страны сократился на 41,2% по сравнению с 1-м кварталом и на 12,6% по сравнению со 2-м кварталом предыдущего года. На валютных площадках EM в целом также преобладает уход от риска, несмотря на утренние данные по росту объемов импорта и экспорта в Китае за июнь вопреки негативным ожиданиям участников рынка. Отметим, что в четверг ожидается публикация данных по ВВП Китая за 2-й квартал 2020 года", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 10 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей, 8 июля - 5,6 млрд рублей. 7 и 6 июля ЦБ РФ продавал валюту по 10,3 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 37,7 млрд рублей.

ЦБ РФ в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в период с 5 июня по 7 июля.

Банк России во вторник, 14 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,7 трлн рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 2 трлн 172,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,39% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 июля, банки разместили 1,33 трлн рублей (при лимите 1,33 трлн рублей и спросе 2 трлн 86,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,41% годовых.

ЦБ РФ также провел размещение 33-го выпуска КОБР. Объем размещения составил 700 млрд рублей при спросе 798 млрд 332,1 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100% номинала. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0023% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 4,75% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 4,57% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. - до 4,82% и 4,84% годовых соответственно.