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14 июля 2020 года 15:02
Валютный долг корпоративного сектора РФ во II квартале 2020г показал рекордный рост за последние шесть лет - ING Bank
Внешний долг корпоративного сектора РФ, очищенный от эффекта валютной переоценки, во втором квартале 2020 года показал самый большой квартальный рост с до санкционного 2014 года, сообщается в обзоре главного экономиста ING Bank по РФ Дмитрия Долгина. "Внешний долг корпоративного сектора во втором квартале 2020 года вырос на $16 млрд в номинальном выражении - до $401 млрд. При этом поскольку порядка 45% корпоративного долга номинировано в евро и рублях значительная часть номинального роста во втором квартале происходит за счет ежеквартальной переоценки курса евро по отношению к доллару США с $1,10 до $1,12 и доллара США к рублю с 77,7 руб./$1 до 70,4 руб./$1. Скорректированное с учетом этого эффекта фактическое увеличение корпоративного внешнего долга составило порядка $7 млрд", - пишет аналитик. Как отмечается в обзоре, рассчитанный экономистом показатель долга в $7 млрд (очищенный от валютной переоценки) стал самым высоки квартальным значением за последние шесть лет. Последний раз существенный скачок корпоративного валютного долга на $9 млрд был зафиксирован в первом квартале 2014 года в преддверии значительного ухудшения внешнеполитического фона, которое привело к активному сокращению корпоративных внешних обязательств в течение 4,5 лет. "Увеличение корпоративного внешнего долга $7 млрд во втором квартале текущего года было обеспечено исключительно нефинансовым сектором, который, по нашим оценкам, привлек почти $10 млрд (также является шестилетним максимумом), в то время как банки сократили свой внешний долг примерно на $3 млрд", - говорится в аналитических материалах ING Bank. "Рост внешнего долга нефинансовых компаний обеспечен, по-видимому, в равной степени обязательствами перед прямыми инвесторами (что может представлять собой поддержку компаний со стороны акционеров-нерезидентов) и прочими внешними заимствованиями (включая кредиты, торговое финансирование и другие долговые обязательства)", - пишет эксперт. По мнению Долгина, неожиданно высокое увеличение корпоративного валютного долга до $7 млрд во втором квартале 2020 года не представляет угрозы для финансовой стабильности, однако ставит вопрос относительно природы чистого оттока частного капитала во втором квартале, который составил свыше $12 млрд.
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