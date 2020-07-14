Инвесторы, вероятно, предпочтут воздержаться от риска - BCS Global Markets

Инвесторы, вероятно, предпочтут воздержаться от риска, а низкие объемы торгов усилят масштаб движения, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Главным событием ближайших дней станет заседание ОПЕК+ (вторник и среда), на котором, как ожидается, будет рекомендовано увеличить объемы добычи вместо продления действующих квот в свете восстановления добычи в США, отмечают специалисты BCS GM.

Кроме того, эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему вызывает опасения, поскольку рост числа заболевших в ключевых экономиках уже приводит к повторному введению карантина (Калифорния, Техас, Флорида) или более медленной отмене ограничений, что ухудшает перспективы восстановления экономики.

"На этом фоне инвесторы, вероятно, предпочтут воздержаться от риска, а цены на нефть продолжат снижаться, в то время как низкие объемы торгов, характерные для летнего затишья, усилят масштаб движения", - полагает аналитик компании Марк Брэдфорд.