Цены на нефть снижаются, реагируя на ужесточение карантинных мер в некоторых странах

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем.

В заявлении госдепартамента США, распространенном в понедельник, говорится, что США поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море.

В нем подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство" в регионе.

В свою очередь посольство КНР в США сообщило, что в заявлении Госдепа США "игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", и выразило протест по этому поводу.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус сказал в понедельник, что многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит. Ранее он отмечал, что несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Одним из индикаторов масштаба последствий кризиса, связанного с коронавирусом, для могут быть статданные из Сингапура, пишет MarketWatch.

Экономика Сингапура упала на 12,6% в годовом выражении во втором квартале 2020 года - темпы падения стали рекордными. Аналитики в среднем прогнозировали, что ВВП сократится на 10,5%, согласно Trading Economics.

По словам старшего аналитика ING Пракаша Сакрала, данные выглядят удручающе, несмотря на, что "Сингапур не так существенно пострадал от пандемии коронавируса, как ряд его азиатских соседей".

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,9%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group снизились на 1,3%, цена бумаг Z Holdings Corp. уменьшилась на 2,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 2,1%, гонконгский Hang Seng опускается на 1,8%.

Объемы китайского экспорта и импорта выросли в июне вопреки ожиданиям экспертов, отражая улучшение спроса в КНР и за рубежом.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГСУ) КНР.

Импорт вырос на 2,7% в годовом выражении.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 1,5% и второго - на 10%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали падения соответственно на 4,3% и 10%.

Лидерами падения в Гонконге являются бумаги Geely Automobile Holdings, которые опускаются на 7%.

Акции страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) дешевеют на 3,3%, бумаги производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. и AAC Technologies Holdings Inc. снижаются на 4,2% и 4,9% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,2%, акции Sharp Corp. подешевели на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

Котировки акций National Australia Bank снизились на 0,5%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК во вторник составляет $41,96 за баррель, что на $0,76 (1,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подешевели на $0,52 (1,2%), до $42,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,84 (2,09%) - до $39,26 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,45 (1,1%), до $40,1 за баррель.

Рост выявленных случаев заражения коронавирусом в мире продолжает вызывать опасения трейдеров, пишет S&P Global Platts. В понедельник губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях.

"Июль может быть еще более сложным месяцем для нефти, чем ожидалось, учитывая негативное влияние неопределенности, связанной с коронавирусом, на спрос", - отметил аналитик AxiCorp Стивен Иннс, комментируя меры, введенные в Калифорнии.

Ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в понедельник, что "возвращения к старой нормальной жизни в обозримом будущем не будет".

На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Wall Street Journal ранее сообщил со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.

Между тем китайский импорт нефти в июне вырос до рекордных 12,99 млн б/с, что на 34,4% выше уровня, зафиксированного годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд - 11,34 млн б/с.

По итогам первого полугодия импорт нефти Китаем вырос на 9,3% в годовом выражении, до 10,82 млн б/с, несмотря на снижение до минимальных за восемь месяцев 9,72 млн б/с в марте на фоне вспышки коронавируса в стране.