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14 июля 2020 года 09:53

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 14 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились по итогам торгов в понедельник, тогда как Dow Jones удержался в небольшом плюсе после ралли в начале сессии. Давление на рынок оказало падение акций технологических компаний, а также новости о том, что власти штата Калифорния объявили о частичном возвращении ранее отмененных ограничений из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Губернатор штата Гэвин Ньюсом распорядился приостановить во всех округах работу ресторанов, баров, музеев и других учреждений в закрытых помещениях. При этом предприятия смогут оказывать услуги на открытом воздухе, если это возможно. Кроме того, в 30 округах, где живет подавляющее большинство населения региона, закроют спортивные залы, церкви, торговые центры, офисы и парикмахерские.

США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших. В стране третий день подряд фиксируется более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее количество подтвержденных случаев заражения в США превысило 3,3 млн, по данным американского университета Джонса Хопкинса, скончались более 135 тыс. человек. Всего в мире с начала пандемии насчитывается порядка 13 млн инфицированных COVID-19.

Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Ранее он отмечал, что несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,92%. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 2,1%, гонконгский Hang Seng опускается на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,6%.

В заявлении госдепартамента США, распространенном в понедельник, говорится, что Соединенные Штаты поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море. В нем подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство" в регионе. В свою очередь посольство КНР в США сообщило, что в заявлении Госдепа США "игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", и выразило протест по этому поводу.

В свою очередь цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах мира. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $42,13 за баррель, что на 1,38% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты подешевели на 1,2%, до $42,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 1,62% - до $39,45 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,1%, до $40,1 за баррель.

На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля. Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с. Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.

Между тем китайский импорт нефти в июне вырос до рекордных 12,99 млн б/с, что на 34,4% выше уровня, зафиксированного годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд - 11,34 млн б/с. По итогам первого полугодия импорт нефти Китаем вырос на 9,3% в годовом выражении, до 10,82 млн б/с, несмотря на снижение до минимальных за восемь месяцев 9,72 млн б/с в марте на фоне вспышки коронавируса в стране.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,71 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,415 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 июля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (11-13 июля) 0,11%, поднявшись до 699,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-30" (+0,9%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,78%) и "Транснефть-001P-09" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-0,55%), "РЖД-001P-13R" (-0,25%) и "Сбербанк-001Р-78R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила индикативную цену выкупа по оферте облигаций серии 001Р-06 на уровне 104,74-104,90% от номинала, серии 001Р-09 - на уровне 106,02-106,05% от номинала. Ориентиру по цене по бондам обеих серий соответствует доходность к оферте на уровне 5,92-6,02% годовых. Компания планирует провести выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09 в объеме не более 5 млрд рублей. Сбор заявок на выкуп проходит с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля. Облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с офертой через 5 лет (6 апреля 2022 года) были размещены в апреле 2017 года, ставка купона до оферты - 8,90% годовых. Бонды серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей с 3-летней офертой (7 марта 2022 года) были размещены в марте 2019 года по ставке до оферты 9,9% годовых. Одновременно с выкупом АФК "Система" проведет премаркетинг нового выпуска 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет 15 июля. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 20-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 4,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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