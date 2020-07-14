14 июля 2020 года 09:58
Утренние прогнозы: рынок акций во вторник утром отыграет ухудшение настроений на рынке нефти
Аналитики ожидают снижения рынка акций во вторник под влиянием ситуации на рынке нефти и ухудшения мировых настроений в целом. Учитывая глобальную конъюнктуру, эксперты полагают, что индекс Мосбиржи продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в понедельник выглядел неожиданно очень слабо, потеряв по итогам дня 1,2% на неплохом в течение дня внешнем фоне. Уже после закрытия основных торгов американские индексы пошли вниз, простимулировав снижение наших акций на вечерней сессии. Хуже рынка выглядел нефтяной сектор, хотя какого-то катастрофического падения нефти не наблюдалось. Возможно, на рынок приходит все-таки понимание, что дела в "нефтянке" обстоят очень плохо, с нынешними ценами и объемами экспорта от компаний не стоит ждать хороших финансовых результатов и тем более высоких дивидендов. Во вторникс утра внешний фон можно назвать нейтральным. Если внешний фон начнет улучшаться, то вполне возможен небольшой рост Индекса Мосбиржи, но будет вызван он лишь фиксацией прибыли по шортам, и присоединяться к нему очень рискованно. После нескольких неудачных попыток пробить верхнюю границу боковика 2810 пунктов рублевый индикатор рынка с большой вероятностью пойдет попробовать на прочность нижнюю границу канала 2700 пунктов".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в минус в связи с ухудшением мировых настроений. Угроза новых жестких ограничительных мер в США становится все более реальной, что нельзя назвать позитивным сигналом. Тем не менее, на данный момент снижение рынка нефти и американских индексов носит не более чем коррекционный характер, а о панических продажах речи не идет. Последнее будет сдерживать пессимизм и на российских площадках, повышенное влияние на которые в ближайшие дни окажут корпоративные факторы".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0.2-0.7%, в районе 2750-2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2800 п.
В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия. Во второй половине дня состоится публикация большого количества второстепенных по значимости иностранных статистических показателей. Скорее всего, они не укажут локальному рынку акций четкого направления движения. Косвенное влияние на ход российских торгов способны оказать возможные новости по поводу пересмотра суммарной квоты на ограничение уровня добычи нефти в формате ОПЕК+".
Промсвязьбанк: "Во вторник, учитывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках в ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих дивидендных отсечек возрастает риск теста сверху уровня 2700 пунктов. Сегодня последний день с дивидендами торгуется Газпром, компания также может представить финансовые результаты за 1 кв.".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
14 июля 2020 года 10:24
читывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи во вторник продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках в ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих дивидендных отсечек возрастает риск теста... читать дальше
.
14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.
14 июля 2020 года 10:04
(повтор)
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева.
"Мы открываем парную торговую... читать дальше
.
14 июля 2020 года 10:04
ара доллар/рубль во вторник будет пытаться закрепиться выше отметки 71 руб./$1 на дешевеющей нефти, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Некоторую поддержку рублю окажет рост интереса к ОФЗ после заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о большой вероятности снижения ставки на ближайшем заседании... читать дальше
.
14 июля 2020 года 10:01
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $25,5 до $27,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.
По мнению экспертов, результаты Mail.ru... читать дальше
.
14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.
14 июля 2020 года 09:53
Москва. 14 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.
13 июля 2020 года 19:55
Москва. 13 июля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов на бумагах "Полюса", ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и упавшими бумагами "Норникеля" на новостях о разливе у "дочки" ГМК керосина на Таймыре; внешние фондовые площадки при этом подавали позитивные сигналы. читать дальше
.
13 июля 2020 года 19:50
Российский рынок акций на неделе, вероятно, будет следовать за динамикой глобальных рынков, говорится в обзоре Альфа-банка.
Тем не менее, аналитики банка считают, что российскому рынку крайне требуются новые катализаторы.
"После ралли на 60% с минимумов марта до начала июня индекс РТС с июня... читать дальше
.
13 июля 2020 года 19:45
Москва. 13 июля. Доллар слегка усилил снижение, евро напротив, немного ускорил рост на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро (в сравнении с темпами роста в паре с долларом). читать дальше
.
13 июля 2020 года 19:28
(добавлен текст после 2-го абзаца)
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева.
"Мы... читать дальше
.
13 июля 2020 года 19:21
Основным событием текущей недели, вероятно, станет старт сезона корпоративной отчетности в США, отмечается в аналитических материалах Citi. Участники рынка ожидают снижения корпоративных прибылей во втором квартале на 45%. Аналитики Citi полагают, что снижение может оказаться еще сильнее.... читать дальше
.
13 июля 2020 года 19:11
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева.
"Мы открываем парную торговую идею "Лонг... читать дальше
.
13 июля 2020 года 19:00
Москва. 13 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня. читать дальше
.
13 июля 2020 года 18:43
Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.
"Рубль к окончанию рабочего дня в понедельник демонстрировал небольшое укрепление к доллару... читать дальше
.