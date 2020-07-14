Утренние прогнозы: рынок акций во вторник утром отыграет ухудшение настроений на рынке нефти

Аналитики ожидают снижения рынка акций во вторник под влиянием ситуации на рынке нефти и ухудшения мировых настроений в целом. Учитывая глобальную конъюнктуру, эксперты полагают, что индекс Мосбиржи продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций в понедельник выглядел неожиданно очень слабо, потеряв по итогам дня 1,2% на неплохом в течение дня внешнем фоне. Уже после закрытия основных торгов американские индексы пошли вниз, простимулировав снижение наших акций на вечерней сессии. Хуже рынка выглядел нефтяной сектор, хотя какого-то катастрофического падения нефти не наблюдалось. Возможно, на рынок приходит все-таки понимание, что дела в "нефтянке" обстоят очень плохо, с нынешними ценами и объемами экспорта от компаний не стоит ждать хороших финансовых результатов и тем более высоких дивидендов. Во вторникс утра внешний фон можно назвать нейтральным. Если внешний фон начнет улучшаться, то вполне возможен небольшой рост Индекса Мосбиржи, но будет вызван он лишь фиксацией прибыли по шортам, и присоединяться к нему очень рискованно. После нескольких неудачных попыток пробить верхнюю границу боковика 2810 пунктов рублевый индикатор рынка с большой вероятностью пойдет попробовать на прочность нижнюю границу канала 2700 пунктов".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в минус в связи с ухудшением мировых настроений. Угроза новых жестких ограничительных мер в США становится все более реальной, что нельзя назвать позитивным сигналом. Тем не менее, на данный момент снижение рынка нефти и американских индексов носит не более чем коррекционный характер, а о панических продажах речи не идет. Последнее будет сдерживать пессимизм и на российских площадках, повышенное влияние на которые в ближайшие дни окажут корпоративные факторы".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным спадом в пределах 0.2-0.7%, в районе 2750-2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2800 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия. Во второй половине дня состоится публикация большого количества второстепенных по значимости иностранных статистических показателей. Скорее всего, они не укажут локальному рынку акций четкого направления движения. Косвенное влияние на ход российских торгов способны оказать возможные новости по поводу пересмотра суммарной квоты на ограничение уровня добычи нефти в формате ОПЕК+".

Промсвязьбанк: "Во вторник, учитывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках в ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих дивидендных отсечек возрастает риск теста сверху уровня 2700 пунктов. Сегодня последний день с дивидендами торгуется Газпром, компания также может представить финансовые результаты за 1 кв.".