Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Mail.ru на 8%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $25,5 до $27,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По мнению экспертов, результаты Mail.ru за второй квартал (которые будут представлены 23 июля) смогут подтвердить относительную устойчивость компании к текущим условиям, а игровой сегмент станет основным драйвером роста выручки (что вкупе с хорошими показателями от IVAS и новыми инициативами способно компенсировать слабость рекламного сегмента).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $27,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $25,8 за штуку.