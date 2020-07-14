BCS GM открыл новую торговую идею в рамках pair trade: "Лонг в GDR ЛУКОЙЛа против ADR Газпрома"

(повтор)

BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева.

"Мы открываем парную торговую идею "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" против ADR "Газпрома" с ожидаемой доходностью выше 15% на горизонте трех месяцев. У "ЛУКОЙЛа" статус одной из лучших идей в секторе, тогда как для "Газпрома" второй и третий кварталы 2020 года могут стать худшими периодами за последние пятнадцать лет с точки зрения поставок газа в Европу", - пишут эксперты.

"Финансовые результаты "Газпрома" за первый квартал 2020 года (14 июля) и второй квартал (конец августа) по МСФО должны подтвердить очень слабую динамику поставок газа в Европу. (. . .) По нашим прогнозам, в 2020 году поставки "Газпрома" в Европу снизятся более чем на 20% г/г - до 150 млрд куб. м, тогда как менеджмент прогнозирует 163 млрд куб. м. Таким образом, мы ожидаем дальнейшего ухудшения консенсус-прогноза EPS компании на 2020 год", - говорится в отчете инвестбанка.

Между тем эксперты BCS Global Markets отмечают, что к следующему лету связанные между собой рынок СПГ и европейский рынок газа начнут демонстрировать уверенные признаки сбалансированности - котировки "Газпрома", по ожиданиям аналитиков, начнут расти, несмотря на опасения на ближайшую перспективу.

Как отмечается в обзоре, в условиях вероятной краткосрочной коррекции цен на нефть до $30-$35 за баррель, "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) сможет подтвердить статус защитной бумаги. "Если нефтяные котировки продолжат расти, "ЛУКОЙЛ", скорее всего, все равно продемонстрирует опережающую динамику, поскольку эта бумага привлечет новые деньги, которые появятся на рынке", - полагают аналитики.