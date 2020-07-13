Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых сигналов

Москва. 13 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 10 июля и составила 115,38% от номинала, что соответствует доходности 1,92% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,46% от номинала, что соответствует доходности 0,16% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 пункта и составил 176 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 12 базисных пунктов - до 142,58% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,245% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 137,4% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 39 базисных пунктов - до 114,89% от номинала, что соответствует доходности 2,045% годовых (снижение на 6,5 пункта к предыдущему дню), евробонды с погашением в 2023 году - на 1,5 базисных пункта, до 111,305% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 1,225% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 31 базисный пункт, подешевев до 134,93% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,285% годовых), в то время как новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 7 базисных пунктов, до 112,08% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 2,35% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный день, рынок находился под влиянием как позитивных, так и негативных факторов. Среди первых можно отметить рост мировых фондовых рынков на позитивных новостях относительно разработки как препарата, так и вакцины от коронавируса COVID-19. Но с другой стороны, отсутствие внутренних позитивных факторов, а также снижающиеся цены на нефть на ожиданиях очередного заседания ОПЕК+, на котором может быть принято решение об уменьшении общего объема сокращения добычи нефти с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с, сдерживали активный рост котировок отечественных евробондов. Таким образом, изменения цен большинства выпусков российских еврооблигаций сегодня в целом незначительные, и колебания весь день проходили в основном вокруг уровней закрытия пятницы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Цены на нефть снижаются в понедельник на сообщениях о том, что страны ОПЕК+ в августе смягчат ограничение добычи до 7,7 млн б/с. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля. Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с. Wall Street Journal пишет со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.