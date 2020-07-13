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13 июля 2020 года 19:21
Начало новой недели: взгляды аналитиков Citi на мировые рынки капитала
Основным событием текущей недели, вероятно, станет старт сезона корпоративной отчетности в США, отмечается в аналитических материалах Citi. Участники рынка ожидают снижения корпоративных прибылей во втором квартале на 45%. Аналитики Citi полагают, что снижение может оказаться еще сильнее. Наибольшие снижения прибыли прогнозируются в секторах энергетики и производства товаров второстепенного значения. Тем не менее, аналитики полагают, что слабые данные за второй квартал станут низшей точкой, после которой начнется восстановление корпоративных прибылей на фоне перезапуска экономики. Ремдесивир запустил новую волну оптимизма Новая волна оптимизма появилась на фоне сообщений компании Gilead Sciences об исследованиях ее препарата Ремдесивир. Они показали, что риски смертельного исхода у пациентов с наиболее тяжелой формой заболевания снижаются приблизительно на 62% по сравнению со стандартными методами лечения без Ремдесивира. Подобные сообщения, по мнению аналитиков Citi, могут оказать дополнительную поддержку акциям сектора здравоохранения, а также акциям определенных циклических секторов, позитивная динамика которых будет сильно зависеть от возобновления экономической активности. Позитивный взгляд на сектор здравоохранения Аналитики Citi сохраняют позитивный взгляд на акции сектора здравоохранения. Они считают, что развитие сектора - долгосрочный тренд, который на фоне пандемии становится еще более актуальным. Также аналитики позитивно смотрят на американские акции циклических секторов компаний с малой и средней капитализацией, которые могут получить хороший импульс для роста после перезапуска экономики. США и Китай: обеспокоенность инвесторов не снижается Обеспокоенность участников рынка вызывают отношения между США и Китаем. Согласно сообщениям в СМИ, Трамп обвинил Китай в том, что он не смог остановить распространение COVID-19. Также президент США заявил, что сейчас даже не думает о заключении 2-й фазы торговой сделки, поскольку отношения между странами сильно испорчены. В дополнение к этому стоит отметить, что торговый дефицит США продолжает расти. Согласно опубликованным 2 июля данным сальдо торгового баланса США в мае составило -54.6 млрд. долларов. Аналитики Citi отмечают, что ухудшение показателя произошло из-за того, что в последние месяцы экспорт в США снижался быстрее импорта. Несмотря на эскалацию напряженности в отношениях между США и Китаем, акции Китая и Гонконга в июле показывают положительную динамику. Аналитики Citi связывают это с уверенностью участников рынка в перспективах восстановления экономики Китая после смягчения жестких карантинных ограничений. В долгосрочной перспективе аналитики позитивно смотрят на рынок акций развивающихся стран Азии на фоне роста потребления и появления новых технологий, в том числе, в секторе здравоохранения.
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14 июля 2020 года 10:24
читывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи во вторник продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках в ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих дивидендных отсечек возрастает риск теста... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:04
(повтор) BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы открываем парную торговую... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:04
ара доллар/рубль во вторник будет пытаться закрепиться выше отметки 71 руб./$1 на дешевеющей нефти, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Некоторую поддержку рублю окажет рост интереса к ОФЗ после заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о большой вероятности снижения ставки на ближайшем заседании... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:01
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $25,5 до $27,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По мнению экспертов, результаты Mail.ru... читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Аналитики ожидают снижения рынка акций во вторник под влиянием ситуации на рынке нефти и ухудшения мировых настроений в целом. Учитывая глобальную конъюнктуру, эксперты полагают, что индекс Мосбиржи продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов. читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.14 июля 2020 года 09:53
Москва. 14 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.13 июля 2020 года 19:55
Москва. 13 июля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов на бумагах "Полюса", ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и упавшими бумагами "Норникеля" на новостях о разливе у "дочки" ГМК керосина на Таймыре; внешние фондовые площадки при этом подавали позитивные сигналы. читать дальше
.13 июля 2020 года 19:50
Российский рынок акций на неделе, вероятно, будет следовать за динамикой глобальных рынков - Альфа-банк
Российский рынок акций на неделе, вероятно, будет следовать за динамикой глобальных рынков, говорится в обзоре Альфа-банка. Тем не менее, аналитики банка считают, что российскому рынку крайне требуются новые катализаторы. "После ралли на 60% с минимумов марта до начала июня индекс РТС с июня... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:45
Москва. 13 июля. Доллар слегка усилил снижение, евро напротив, немного ускорил рост на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро (в сравнении с темпами роста в паре с долларом). читать дальше
.13 июля 2020 года 19:28
(добавлен текст после 2-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:11
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы открываем парную торговую идею "Лонг... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых сигналов
Москва. 13 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня. читать дальше
.13 июля 2020 года 18:43
Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках - ИК "Велес Капитал"
Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Рубль к окончанию рабочего дня в понедельник демонстрировал небольшое укрепление к доллару... читать дальше
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