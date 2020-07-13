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13 июля 2020 года 19:50
Российский рынок акций на неделе, вероятно, будет следовать за динамикой глобальных рынков - Альфа-банк
Российский рынок акций на неделе, вероятно, будет следовать за динамикой глобальных рынков, говорится в обзоре Альфа-банка. Тем не менее, аналитики банка считают, что российскому рынку крайне требуются новые катализаторы. "После ралли на 60% с минимумов марта до начала июня индекс РТС с июня движется в боковом тренде, как и большинство мировых аналогов, - отмечают эксперты Альфа-банка. - По данным агентства MSCI Россия, вес акций российских компаний в институциональных фондах превышал вес компаний других стран, а российский рынок акций был в лидерах роста в первой половине этого года среди аналогов с EM - инвесторов привлекали в Россию взвешенная бюджетная политика и низкий уровень внешнего долга. Тем не менее, последние две недели наблюдался рекордный приток средств в китайские компании, вес которых в портфелях фондов был ниже в сравнении с другими странами EM. Приток средств в китайскую экономику связан с тем, что сейчас инвесторы рассчитывают на весьма быстрое ее восстановление". Несмотря на приток средств в фонды EM за последние две недели, в России сейчас наблюдается отток средств фондов. На этой неделе спросом, по мнению аналитиков Альфа-банка, вероятно, по-прежнему будут пользоваться акции металлургических компаний (EVR, SVST, NLMK, MMK), особенно если Китай представит сильную макростатистику. В центре внимания инвесторов будет и Газпром, так как газовый концерн завтра представит свои финансовые результаты за 1К20; кроме того, 16 июля наступает экс-дивидендная дата по акциям Газпрома - дивидендная доходность за 2019 г. составит 7,6%, исходя из последней цены закрытия. "Трудно сказать, сможет ли сохраниться ралли компаний золотодобывающего сектора (POG, PLZL, POLY, HGM), хотя цены на золото по-прежнему превышают $1 800/унцию и, как ожидается, будут расти и далее. Компании TMT-сектора (MAIL, YNDX, RTKM, MTSS) - хорошая защитная инвестиция при текущей конъюнктуре рынка на фоне максимального роста инфицированных во многих странах. MNOD и ALRS, вероятно, будут испытывать давление на этой неделе - MNOD из-за экологических проблем, ALRS - из-за снижения спроса на алмазы", - прогнозируют эксперты банка.
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14 июля 2020 года 10:24
читывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи во вторник продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках в ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих дивидендных отсечек возрастает риск теста... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:04
(повтор) BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы открываем парную торговую... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:04
ара доллар/рубль во вторник будет пытаться закрепиться выше отметки 71 руб./$1 на дешевеющей нефти, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Некоторую поддержку рублю окажет рост интереса к ОФЗ после заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о большой вероятности снижения ставки на ближайшем заседании... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:01
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $25,5 до $27,5 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По мнению экспертов, результаты Mail.ru... читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Аналитики ожидают снижения рынка акций во вторник под влиянием ситуации на рынке нефти и ухудшения мировых настроений в целом. Учитывая глобальную конъюнктуру, эксперты полагают, что индекс Мосбиржи продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов. читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.14 июля 2020 года 09:53
Москва. 14 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.13 июля 2020 года 19:55
Москва. 13 июля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов на бумагах "Полюса", ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и упавшими бумагами "Норникеля" на новостях о разливе у "дочки" ГМК керосина на Таймыре; внешние фондовые площадки при этом подавали позитивные сигналы. читать дальше
.13 июля 2020 года 19:45
Москва. 13 июля. Доллар слегка усилил снижение, евро напротив, немного ускорил рост на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро (в сравнении с темпами роста в паре с долларом). читать дальше
.13 июля 2020 года 19:28
(добавлен текст после 2-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:21
Основным событием текущей недели, вероятно, станет старт сезона корпоративной отчетности в США, отмечается в аналитических материалах Citi. Участники рынка ожидают снижения корпоративных прибылей во втором квартале на 45%. Аналитики Citi полагают, что снижение может оказаться еще сильнее.... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:11
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы открываем парную торговую идею "Лонг... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых сигналов
Москва. 13 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня. читать дальше
.13 июля 2020 года 18:43
Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках - ИК "Велес Капитал"
Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Рубль к окончанию рабочего дня в понедельник демонстрировал небольшое укрепление к доллару... читать дальше
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