Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках - ИК "Велес Капитал"

Доллар и евро на российском рынке вновь копируют динамику торгов на глобальных площадках, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Рубль к окончанию рабочего дня в понедельник демонстрировал небольшое укрепление к доллару и заметно слабел к евро, - комментирует эксперт ИК. - В паре с американской валютой рубль еще в утренние часы был близок чтобы протестировать отметку в 70,5, однако уже в начале второй половины дня доллар краткосрочно поднимался выше 71 руб. Данные отметки оказались минимумами и максимумами торгового дня, и в последующие часы пара консолидировалась в достаточно узком диапазоне, торгуясь ближе к вечеру на уровне 70,6-70,7 руб.". В паре с евро рубль в первой половине торгового дня слабел - единая европейская валюта достигала отметки 80,3 руб. (против закрытия пятницы ниже 79,9 руб.). В последующие часы пара также консолидировалась в узком диапазоне, торгуясь до конца дня в районе 80,1-80,3 руб..

"Уже не первый день подряд доллар и евро на российском рынке повторяют динамику торгов на глобальных площадках, при этом общая ситуация на развивающихся рынках сохраняется весьма неоднозначной, - указывает Юрий Кравченко. - К концу дня пара евро/доллар прибавляла около 0,6%, а индекс доллара к корзине основных валют снижался на 0,3%. Евро, в свою очередь, укреплялся почти ко всем основным валютам. При этом рубль показывал достаточно слабый рост против доллара, по всей видимости, из-за снижения цены на нефть (-0,6% по марке Brent к концу дня)".