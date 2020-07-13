Текущая неделя будет довольно волатильной для рубля - ИК "Фридом Финанс"

Текущая неделя будет довольно волатильной для рубля, и положительное движение в его пользу может начаться уже во вторник, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Доллар практически не изменил своих значений с конца прошлой недели. - комментирует эксперт ИК. - Торги идут в середине диапазона 70,5-71 рубля за единицу. Евро смотрится более уверенно благодаря росту на межбанковском рынке. В итоге валюта единой Европы сегодня закрепилась около 80,3 рубля за единицу. Мы не исключаем, что неделя будет довольно волатильной для рубля. Краткосрочно доллар может закрепиться ниже 70, а евро ниже 79. Положительное движение в пользу рубля может начаться уже на ближайшей сессии во вторник".