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13 июля 2020 года 18:00

Julius Baer продолжает отдавать предпочтение акциям США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей

Американские акции с начала июня немного отставали от своих европейских аналогов после возобновления опасений, связанных с эпидемией коронавируса в США, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики банка продолжают утверждать, что COVID-19 будет временной проблемой, и американские акции в будущем продолжат показывать динамику выше рынка из-за лучших перспектив роста прибылей ввиду сильного влияния на американский рынок компаний - "цифровых победителей".

"Акции еврозоны с конца мая показывали динамику лучше своих американских аналогов, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - Основной причиной недостаточной эффективности индекса S&P 500 является продолжающийся рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в ряде южных штатов США, включая Калифорнию, Техас и Флориду. Перспектива создания кризисного фонда в размере 750 млрд евро для стран-членов еврозоны и беспрецедентные меры реагирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) также благоприятствуют акциям еврозоны".

Некоторые участники рынка указывают на привлекательные оценки акций еврозоны по сравнению с аналогами из США. Аналитики Julius Baer также ожидают дальнейшего роста акций еврозоны, но продолжают отдавать предпочтение рынку США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей.

"Введение широкомасштабных карантинных мер маловероятно, так как проведение тестов и отслеживание оказались более эффективны для того, чтобы держать вирус под контролем, - указывает Патрик Ланг. - Основной причиной более благоприятных перспектив роста рынка США является сильная зависимость S&P 500 от "цифровых победителей". В целом, около 38% компаний из списка S&P 500 связаны с темой цифровизации (интерактивные медиа, интернет-ритейл, технологии и цифровые развлечения) по сравнению с примерно 10% в еврозоне и 3% в Великобритании. В результате этого за последние 20 лет американские акции опережали акции еврозоны и панъевропейских стран большую часть времени, когда глобальные технологические акции демонстрировали динамику выше рынка".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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