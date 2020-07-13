Ход торгов на российском рынке акций на неделе продолжат определять внешние настроения и нефть - БКС

Динамика торгов на отечественном рынке акций на неделе продолжит диктоваться характером внешнего фона и изменением нефтяных цен, сообщается в комментарии "БКС Премьер". В отдельных бумагах вероятно усиление волатильности в свете публикации корпоративных операционных отчетов за II квартал, а также очистки ряда акций от дивидендов.

Российский рынок акций начал неделю с неоднородной динамики. Продажи умеренно превалируют, несмотря на в целом позитивную картину, которая в понедельник наблюдается на биржах в Европе и Азии. Ценовая неуверенность в нефти, дивидендный фактор и риски активизации геополитических угроз пока не позволяют индексу Мосбиржи выйти в зону 2800-2850 пунктов и уверенно там закрепиться, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"По нашим оценкам, на предстоящей неделе динамика торгов на нашем рынке продолжит диктоваться характером внешнего фона и изменением нефтяных цен. В отдельных бумагах вероятно усиление волатильности в свете публикации корпоративных операционных отчетов за II квартал, а также очистки ряда акций от дивидендов", - пишет он в материале компании.

"Внешний рыночный фон может характеризоваться снижением глобального "аппетита" к покупке риска. Это может быть связано с усилением опасений инвесторов в отношении дальнейшего развития "вирусной" угрозы. Кроме того, на этой неделе крупнейшие компании на рынке США начнут публиковать свои финансовые отчетности за II квартал. По прогнозам, падение чистой прибыли компаний из списка S&P 500 за апрель-июнь 2020 года может составить 40-45%. Несмотря на то что ожидания подобной просадки в корпоративных результатах в целом заложены в котировках, худшие с 2008 года квартальные показатели могут оказывать давление на настрой покупателей. В то же время на фоне снижения оптимизма в рыночных настроениях дальнейший рост могут показать котировки золота и, соответственно, акции золотодобывающих компаний", - указывает А. Бахтин.

Ценовой рост в нефти в ближайшие дни продолжит сдерживаться как слабостью "аппетитов" к покупке риска, так и неоднозначными прогнозами в отношении темпов восстановления спроса на сырье в условиях нарастающих рисков второй волны пандемии, отмечает специалист "БКС Премьер". Важными для кратко- и среднесрочной динамик цен на нефть будут результаты встреча мониторингового комитета министров стран ОПЕК+, которая запланирована на среду.

Локально на настроения инвесторов на предстоящей неделе продолжат влиять ключевые статданные. Из таковых в первой половине недели эксперт выделяет июльский индекс экономических настроений ZEW в Германии, данные по инфляции в США в июне, сальдо торгового баланса КНР за первый месяц лета. В среду, по мнению Александра Бахтина, можно обратить внимание на объем промышленного производства в июне и запасы сырой нефти за минувшую неделю в США. В четверг выйдут данные по июньскому промпроизводству в КНР, а также ВВП Поднебесной за 2 квартал. В этот же день решение по процентной ставке примет ЕЦБ, в США выйдут базовый индекс розничных продаж за июнь и число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю. В пятницу на настроения могут повлиять данные об инфляции в еврозоне в июне и по строительному сектору США.