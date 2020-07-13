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13 июля 2020 года 15:35

Рубль днем продолжает слегка подрастать к доллару и дешеветь к евро в условиях неоднозначных сигналов с внешних рынков

Москва. 13 июля. Доллар слабо снижается, евро повышается чуть более уверенными темпами на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро (в сравнении с темпами роста в паре с долларом).

Курс доллара США составил 70,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,14 руб./EUR1, подорожав на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,94 копейки - до 74,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 июля на 48,19 копейки, до 70,7479 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,52 копейки, до 80,0937 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем продолжает слегка повышаться к доллару и дешеветь к евро чуть более заметными темпами. Динамику нацвалюты определяют неоднозначные сигналы с внешних рынков, обусловленные эпидемией COVID-19. Так, аппетиту к риску способствуют данные американской биофармацевтической компании Gilead Sciences, которая в пятницу сообщила, что препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди тяжело больных пациентов с коронавирусом.

При этом, по данным американского университета Джонса Хопкинса, США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших. В стране выявлено 3 млн 304 тыс. 913 заболевших (рост за сутки - 58 тыс. 988), скончались 135 тыс. 203 человека (рост за сутки - 426), излечились более 1 млн. Во Флориде в воскресенье сообщили о более чем 15 тыс. новых случаев заражения за сутки, пишет CNBC. Это рекордный дневной прирост среди американских штатов с начала эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье сообщила о рекордном количестве новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки - более 230 тыс.

Народный банк Китая (НБК) в понедельник влил в финансовую систему 50 млрд юаней ($7,15 млрд) за счет операций обратного РЕПО по ставке 2,2%. В заявлении НБК отмечается, что эти вливания нацелены на поддержание ликвидности банковской системы.

ЦБ страны не планирует принимать новые стимулирующие меры, поскольку экономика Китая восстанавливается от шока, вызванного вспышкой коронавируса, пишет CNBC со ссылкой на заявление заместителя директора департамента денежно-кредитной политики НБК Кая Гуо.

"В предстоящее полугодие экономика вернется в нормальное состояние, и роль традиционной денежно-кредитной политики станет более очевидной", - сказал он в пятницу журналистам.

На текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля. Как ожидается, на саммите будет обсуждаться план восстановления экономики региона объемом 750 млрд евро.

"На предстоящей неделе стартует налоговый период в РФ с уплаты страховых взносов (15 июля), однако основное влияние на рубль фактор конвертации валютной выручки экспортеров для уплаты налогов, вероятно, окажет на следующей неделе, поскольку пик налогового периода приходится на 27 июля. На текущей неделе поддержку рублю могут оказать данные по деловой активности в Китае, если они укажут на дальнейшее восстановление китайской экономики. Кроме того, несмотря на вероятные сообщения об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ в августе, цены на нефть могут остаться вблизи $42-43 за баррель Brent, в результате чего ситуация на нефтяном рынке не окажет давления на российскую валюту. Как следствие, рубль попытается закрепиться ниже 71 в паре с долларом на предстоящей неделе. При этом отметим, что 15-16 июля закрывается реестр по дивидендным выплатам Газпрома. Совокупные выплаты могут составить около 360 млрд рублей. Напомним, что инвесторы зачастую конвертируют полученные дивиденды обратно в валюту, поэтому данный фактор ближе к концу июля - началу августа выступит в качестве риска для рубля", - подчеркивает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

"Российский сегмент, по-видимому, продолжит следовать за глобальными трендами в отсутствиие локальных инфоповодов - снижение операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила уже заложено в текущие котировки, а вновь поднятая тема санкций сошла на нет после опровергающих комментариев со стороны военных структур США. Определяющим фактором в рубле остается динамика цен на нефть, однако здесь новостной фон остается спокойным, в связи с чем котировки, по-видимому, также продолжат следовать за аппетитом инвесторов к риску", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть снижаются на сообщениях о том, что страны ОПЕК+ в августе смягчат ограничение добычи до 7,7 млн баррелей в сутки. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн баррелей в сутки.

Wall Street Journal пишет со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.

Тем временем йеменские повстанцы-хуситы объявили, что атаковали при помощи баллистических ракет и беспилотников крупный нефтяной объект Saudi Aramco в промышленной зоне города Джизан на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает в понедельник ливанское издание Daily Star.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизились на 1,09% - до $42,77 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 1,18% - до $40,07 за баррель.

По итогам минувшей недели WTI подешевела на 0,3%, в то время как Brent прибавила в цене 1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

ЦБ РФ 9 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. 8 июля Банк России продал валюту на 5,6 млрд рублей, что на 45,6% по сравнению с предыдущим днем. 7 и 6 июля ЦБ РФ продавал валюту на 10,3 млрд рублей в день.

ЦБ РФ в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в период с 5 июня по 7 июля.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне пятницы - 4,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,55% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 4,75%, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 4,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на отметке 4,83% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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