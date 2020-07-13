Raiffeisenbank ожидает ослабления рубля в III квартале 2020 года

Аналитики Raiffeisenbank ожидают ослабления рубля в III квартале 2020 года, сообщается в обзоре банка.

"Исходя из снятия ряда ограничений и наличия некоторых признаков восстановления экономической активности, мы ожидаем увеличения товарного импорта и дивидендных платежей, что будет удерживать сальдо счета текущих операций вблизи нулевых значений", - пишут специалисты банка.

По оценке аналитиков, при текущем соотношении курса рубля (70,8 руб./долл.) и цены нефти (42,7 долл./барр. Brent) сальдо в 3 кв. составит всего +1,3 млрд долл. при следующих предположениях:

1) восстановление роста номинального ВВП с -5,7% до -0,7% г./г. (что приведет к росту импорта на 30% кв./кв.);

2) почти двукратное сокращение продажи валюты ЦБ РФ;

3) выплаты дивидендов в размере 14 млрд долл. Такое низкое сальдо счета текущих операций не сможет компенсировать остающийся высоким вывоз капитала частным сектором (направленным, в том числе на платежи по внешнему долгу, которые, по оценкам ЦБ РФ, могут составить 12,6 млрд долл.) на фоне почти нулевого притока нерезидентов в госдолг. Это должно при прочих равных способствовать дальнейшему ослаблению рубля (в район 75 руб./долл.), отмечают эксперты Raiffeisenbank.

"Возобновление ограничительных мер в РФ хотя и вероятно (принимая во внимание развитие текущей эпидемиологической ситуации в США), но оно, скорее всего, не окажет заметную поддержку рублю, поскольку такой сценарий будет сопровождаться обесценением нефти. Также риск для рубля представляет исход президентских выборов в США (поражение Д. Трампа может привести к более жесткой фискальной и монетарной политике, а также усилить санкционную риторику)", - считают аналитики банка.