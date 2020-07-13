Курс рубля на текущей неделе останется в коридоре 70-72 руб./$1 - BCS Global Markets

Курс рубля на текущей неделе останется в коридоре 70-72 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Аналитики компании считают, что на предстоящей неделе двумя основными факторами, которые будут определять динамику курса рубля, станут итоги встреч ОПЕК+ 14-15 июля, а также геополитический фон вокруг РФ.

"Смягчение или полная отмена сделки по сокращению поставок нефти могут в ближайшие дни привести к заметному ослаблению нефтяных котировок, а вслед за этим и курса рубля. В то же время рост вероятности расширения санкций против РФ уже отразился на уровне странового риска и валютном курсе – мы ожидаем, что геополитика продолжит давить на курс рубля даже в случае сохранения комфортных для РФ цен на нефть. Курс рубля на текущей неделе останется в коридоре 70-72 руб./$1. Мы считаем, что в 2020 г. средний обменный курс составит 69,7 руб./$1; на конец года мы прогнозируем, что рубль будет стоить 69,53 руб./$1", - указывает специалист BCS GM Владимир Тихомиров.