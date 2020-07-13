Рынок ОФЗ сохраняет потенциал для роста во втором полугодии 2020 года - Газпромбанк

Рынок ОФЗ сохраняет потенциал для роста во втором полугодии 2020 года, сообщается в обзоре Газпромбанка.

Исходя из базового предположения о том, что ключевая ставка ЦБ РФ в ближайшей перспективе опустится до отметки 4,0%, мы ожидаем достижения коротким отрезком кривой уровня 4,0-4,1%. Ответ на вопрос, пойдут ли доходности ниже 4,0%, если ЦБ продолжит сигнализировать о дополнительном пространстве для снижения ставки, будет зависеть от того, насколько долгосрочным, на взгляд рынка, будет такое снижение, - пишут аналитики Газпромбанка. - По нашей оценке, разворот политики ЦБ РФ в сторону повышения ставок может произойти не ранее 2022 г. на фоне восстановительного роста экономики и повышения реальных доходов населения. Таким образом, если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим прогнозом, мы можем увидеть доходности короткого отрезка кривой ниже 4,0% в 2П20-1П21".

Спред 10-3 останется широким и имеет потенциал к дальнейшему расширению, считают специалисты банка. На фоне других стран ЕМ со схожими макропоказателями премия за срочность в РФ сохраняется сравнительно невысокой. Короткий отрезок кривой продолжит следовать за ставкой ЦБ РФ, в то время как спрос на длинные выпуски в большей степени будет удовлетворен возросшим первичным предложением Минфина.

"Минфин оценивает дефицит бюджета в этом году около 5,0 трлн руб. и закладывает оценку чистого привлечения госдолга на 2020 г. в 4,0 трлн руб., основная часть которого приходится на ОФЗ. То есть до конца года ведомство может занять еще ~3,0 трлн руб., хотя мы ждем, что реальные заимствования будут ниже плана. При этом, согласно нашей оценке, совокупный спрос со стороны локальных и иностранных инвесторов составит 1,4-1,6 трлн руб., большая часть которого придется на банки", - отмечают аналитики Газпромбанка.

Эксперты банка сохраняют консервативный подход и видят оптимальное соотношение баланса риска и доходности в 3-летних ОФЗ, совокупный доход по которым, согласно их оценкам, составит 3,8% до конца года. Аналитики отмечают, что 10-летние ОФЗ, по их оценке, обеспечат более высокий совокупный доход (5,2%), несмотря на ожидаемое расширение спреда, но при значительно более высоком риске (дюрация выше в 2,5 раза).

"В корпоративном сегменте наблюдается расширение кредитных премий. При этом мы не видим заметного ухудшения кредитных показателей у большинства заемщиков категорий "ВВВ" и "ВВ" или риска снижения их рейтинга. Обычно кредитные премии восстанавливаются до средних значений в течение 4-8 мес. В текущей ситуации, принимая во внимание изменение регулирования рыночного риска для банков в отношении корпоративных бумаг, нормализация премий может случиться лишь к середине 2021 г. по мере ослабления спроса банков на ОФЗ на фоне исчерпания потенциала снижения ставки и повышения рисков относительно ухода ЦБ РФ от стимулирующей политики, - отмечают специалисты Газпромбанка. - Рынок ОФЗ заблаговременно заложил в цены ожидание достижения ключевой ставкой отметки 4,5%. Короткие выпуски торговались в этом диапазоне доходности уже в середине мая, благодаря вербальным интервенциям представителей ЦБ РФ, которые давали достаточно четкий сигнал на снижение ставки вплоть до 100 б.п. на июньском заседании. Однако, несмотря на сохраняющуюся мягкой тональность регулятора в отношении будущей денежно-кредитной политики, рынок ОФЗ взял передышку, "застыв" на достигнутых уровнях".