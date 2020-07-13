Рубль выглядит сравнительно дешевым с фундаментальной точки зрения - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" по-прежнему считают, что, согласно их модели, рубль выглядит сравнительно дешевым с фундаментальной точки зрения, сообщается в обзоре.

На этой неделе завершится заседание Банка Японии по денежно-кредитной политике (в среду); также регулятор опубликует свой квартальный экономический прогноз. Заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике завершится в четверг. Как ожидается, отмечают специалисты "ВТБ Капитала", оба центробанка оставят текущие параметры денежно-кредитной политики без изменений. Предполагается, что глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердит курс на смягчение денежно-кредитной политики.

Что касается макроэкономической статистики, указывают аналитики, то ключевые релизы этой недели – данные об инфляции в США (во вторник), статистика промышленного производства в США и "Бежевая книга" ФРС (в среду), а также данные о первичных заявках на пособие по безработице и обороте розничной торговли в США (в четверг).