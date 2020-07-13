BCS Global Markets ожидает восстановления общей активности на алмазном рынке до докризисных уровней в 4К20, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Продажи алмазов Алросы в июне снизились на 31% м/м и 89% г/г до $24,8 млн, сообщила компания. Общий объем продаж уменьшился на 22% м/м и 86% г/г до $31,3 млн. Слабая динамика продаж в июне была в целом ожидаема, учитывая, что Алроса позволила постоянным клиентам откладывать закупки. На данный момент мы считаем, что общая активность на алмазном рынке восстановится до докризисных уровней в 4К20", - отмечают эксперты BCS Global Markets.