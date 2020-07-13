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13 июля 2020 года 14:32
ЦБ РФ, скорее всего, не изменит ключевую ставку до конца года - BCS Global Markets
ЦБ РФ до конца года менять ставку с текущего уровня в 4,5% не будет, говорится в обзоре BCS Global Markets. "Ослабление курса рубля с конца июня было ожидаемым: причиной стала фиксация прибыли частью инвесторов в ОФЗ после резкого снижения ставки ЦБ, - отмечает эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Свою лепту также внесла геополитика и стремление некоторых участников рынка захеджировать будущие риски через сокращение позиций в высокорисковых активах – на последнее косвенно также указывает продолжающийся рост котировок золота. Тем не менее, динамика валютного курса рубля на протяжении последних торговых сессий указывает на то, что пик продаж рубля возможно уже остался позади". По мнению В. Тихомирова, изменения в объемах валютных торгов и уровня ликвидности в банковской системе говорят о том, что пик продаж рубля пришелся на 7-8 июля. В эти же дни курс рубля достигал полуторамесячных минимумов в районе RUB 72/$. К концу недели спрос на валюту стал снижаться, и рубль смог вернуть часть утраченных позиций: на закрытие торгов 10 июля российская валюта стоила RUB 70,73/$ (3 июля курс составил RUB 71,37/$). "Слабость рубля и растущие геополитические риски – это существенные аргументы против нового снижения ставки ЦБ, по крайней мере, в ближайшее время. К этому стоит добавить разворот инфляционного тренда (годовая инфляция в настоящее время находится на уровнях около 3,3% против 3% в мае и 2,3 -2,4% в начале года), а также ухудшающиеся прогнозы урожая плодоовощной продукции из-за засухи на юге России. Мы продолжаем считать, что до конца года ЦБ менять ставку с текущего уровня в 4,5% не будет", - заключает эксперт BCS Global Markets.
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Компании упоминаемые в новости: Гидромашсервис
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14 июля 2020 года 10:24
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.14 июля 2020 года 10:04
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.14 июля 2020 года 09:58
Аналитики ожидают снижения рынка акций во вторник под влиянием ситуации на рынке нефти и ухудшения мировых настроений в целом. Учитывая глобальную конъюнктуру, эксперты полагают, что индекс Мосбиржи продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов. читать дальше
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Москва. 13 июля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов на бумагах "Полюса", ЛУКОЙЛа", "Газпрома" и упавшими бумагами "Норникеля" на новостях о разливе у "дочки" ГМК керосина на Таймыре; внешние фондовые площадки при этом подавали позитивные сигналы. читать дальше
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Российский рынок акций на неделе, вероятно, будет следовать за динамикой глобальных рынков - Альфа-банк
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.13 июля 2020 года 19:45
Москва. 13 июля. Доллар слегка усилил снижение, евро напротив, немного ускорил рост на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро (в сравнении с темпами роста в паре с долларом). читать дальше
.13 июля 2020 года 19:28
(добавлен текст после 2-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:21
Основным событием текущей недели, вероятно, станет старт сезона корпоративной отчетности в США, отмечается в аналитических материалах Citi. Участники рынка ожидают снижения корпоративных прибылей во втором квартале на 45%. Аналитики Citi полагают, что снижение может оказаться еще сильнее.... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:11
BCS Global Markets (BCS GM) открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "Лонг в GDR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) против ADR "Газпрома" (MOEX: GAZP), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. "Мы открываем парную торговую идею "Лонг... читать дальше
.13 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне противоречивых сигналов
Москва. 13 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего торгового дня. читать дальше
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