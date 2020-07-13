Темпы восстановления алмазной отрасли зависят от ситуации с пандемией COVID-19 в Индии и стабилизации обстановки в США - Альфа-банк

Темпы восстановления алмазной отрасли зависят от ситуации с пандемией COVID-19 в Индии и стабилизации обстановки в США, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"АЛРОСА представила результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за июнь. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июне составил $31,3 млн (-22% м/м). Продажи за май сильно снизились в годовом сопоставлении ($222 млн в июне 2019 г. и $326 млн в среднем за три года). В 2К20 компания продала алмазно-бриллиантовой продукции всего на $87 млн. Новость НЕГАТИВНА для акций компании. Темпы восстановления алмазной отрасли зависят от двух факторов – ситуации с пандемией COVID-19 в Индии, особенно в гранильных центрах Индии, и стабилизации обстановки в США, где мы наблюдаем ускорение роста инфицированных COVID-19 и непрекращающиеся социальные протесты. Напомним, что на США приходится порядка 50% мировых продаж ювелирных украшений", - отмечают эксперты банка Борис Красноженов и Юлия Толстых.