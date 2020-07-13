Траектория восстановления мировой экономики может оказаться более пологой, чем ожидается - "ВТБ Капитал"

Все продолжают надеяться на V-образное восстановление мировой экономики, однако велика вероятность, что, несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, его траектория в обозримом будущем окажется более пологой, чем хотелось бы, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"S&P Global предупреждает о том, что сокращение производства во всех регионах в этом году может оказать давление на рейтинги банков, качество активов которых ухудшается, - отмечается в обзоре инвестбанка. - Кроме того, вероятное сворачивание программ фискального стимулирования и меры по отсрочке выплаты кредитов могут выявить новые «слабые места» в качестве активов. С точки зрения банковских кредитных рисков опасность заключается в слишком скором отказе от фискального стимулирования, что может привести к более длительному и глубокому экономическому спаду".

Аналитики S&P Global также обеспокоены ухудшением качества активов банков развивающихся стран, особенно тех, которые сильно зависят от внешнего финансирования, и для экономики которых характерна высокая концентрация отдельных секторов. Для банков некоторых развивающихся стран, таких как Турция, колебания валютных курсов, вероятно, будут способствовать ухудшению качества активов и капитала из-за высокого уровня валютного долга.

"Здоровой экономике нужна здоровая банковская система и наоборот, - указывают эксперты "ВТБ Капитала". - Банковские системы в ведущих странах в целом находятся в гораздо лучшей форме и намного более устойчивы к экономическим и финансовым шокам благодаря существенному повышению уровней достаточности капитала и ликвидности после введения режима регулирования Базель III. В условиях текущей рецессии основная проблема связана с «внезапной остановкой» экономической активности и негативными последствиями для определенных отраслей, таких как авиаперевозки, туризм и гостиничный бизнес. В этих секторах число дефолтов по кредитам будет неизбежно расти, и, несмотря на господдержку, это легко может лишить банки желания расширять кредитование данных отраслей. Все продолжают надеяться на V-образное восстановление мировой экономики, однако велика вероятность, что, несмотря на беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, его траектория в обозримом будущем окажется более пологой, чем хотелось бы".