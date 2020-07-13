BCS GM ухудшил краткосрочный прогноз для рынка акций РФ из-за риски усиления оттока капитала со стороны фондов

BCS Global Markets (BCS GM) ухудшил краткосрочный прогноз для российского фондового рынка из-за риска усиления оттока капитала из акций РФ со стороны фондов, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Потоки фондов указывают на умеренную ротацию на развивающихся рынках из акций в облигации; видим риск усиления отрицательной динамики потоков. Мы понижаем краткосрочный взгляд на рынок до нейтрально негативного, при этом волатильность в ближайшее время может усилиться", - пишут они.

Список фаворитов и аутсайдеров среди акций российских компаний не изменился.

Таким образом, в число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, сейчас входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), "Московская биржа" (MOEX: MOEX),"Детский мир" (MOEX: DSKY), Mail.ru и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы").

Список аутсайдеров, компании, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, содержит "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и ВТБ (MOEX: VTBR).

Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.