Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи до конца торгов понедельника будет колебаться в диапазоне 2740-2810 пунктов, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи снизился вслед за ценами на нефть. На котировки углеводородного сырья оказала давление информация Reuters о том, что на технической встрече Комитета совместного министерского мониторинга (JMMC) ОПЕК 14-15 июля в рамках сделки ОПЕК+ будет принято решение ослабить ограничение добычи с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн. Таким образом, от продолжения жестких ограничений производства стороны отказались. Однако базовые параметры соглашения останутся в силе. Неопределенность в отношении реакции рынка на переход рынка нефти в более мягкие условия договоренностей ОПЕК+ происходит одновременно с сокращением притока свежей денежной ликвидности на рынок в связи ожидаемым активной фазы QE", - отмечает А. Осин.

Эксперт считает важным отметить и ухудшение внутреннего инвестиционного фона. Прежде всего, это касается потока негативной информации в отношении одного из лидеров рынка ГМК Норникель, который сегодня среди лидеров падения. В воскресенье, 12 июля, компания заявила об утечке 45 тонн авиационного топлива на одном из своих трубопроводов в Арктике. Несмотря на то, что данная авария несопоставима по размерам с аварией на ТЭЦ 3, где утечка топлива оценивалась в объеме более 20 тыс. тонн, рынок воспринял эту новость как сигнал к продажам.

"Неплохо смотрится сегодня Интер РАО, - подчеркивает эксперт ИК "Фридом Финанс". - Ростех может выкупить доли ИРАО и Роснано в проекте турбины ГТД-110М, в который Интер РАО вложила 1,26 млрд руб. Как следует из презентации, компания может выручить за свою долю сумму в размере номинала вклада в уставный капитал проекта, а также долю инвестиций в течение 2013-2020 годов и премию за риски и успехи. В сумме это дает 4,5 млрд руб., что эквивалентно 6% средней прогнозной прибыли компании за 2020 год, или 5% чистой прибыли за 2019-й".

Аналитик ИК ожидает продолжения негативной динамики на отечественных фондовых площадках: "Индекс Мосбиржи к закрытию будет колебаться в пределах 2740-2810 пунктов. Диапазон для пар USD/RUB и EUR/RUB - 70,30-71,40 и 79,50-80,75 соответственно".