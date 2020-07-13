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13 июля 2020 года 11:32

Попытка роста рынка акций РФ вслед за миром нивелирована просевшим Норникелем и нефтью

Москва. 13 июля. Попытка рынка акций РФ подрасти утром в понедельник вслед за внешними фондовыми площадками на новостях о препарате и вакцине от коронавируса COVID-19 нивелирована просевшими бумагами "Норникеля" на фоне известий о разливе керосина на Таймыре, а также подешевевшей нефтью.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2790,56 пункта (-0,4%, на старте торгов индекс поднимался к 2820 пунктам), индекс РТС - 1240,94 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,9%.

Доллар вырос до 70,83 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Газпрома" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,4% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщила пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.

Выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, внешний фондовый фон в понедельник выглядит позитивным, но картину портит снижающаяся нефть. Сырье дешевеет в преддверии заседания ОПЕК+ на этой неделе, в ходе которого группа может объявить о планах начать сворачивание исторических договоренностей о сокращении добычи даже на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом во многих регионах.

В фокусе дня на российском рынке будет выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на заседании Совета по развитию финансового рынка верхней палаты парламента. На международных рынках внимание инвесторов будет сконцентрировано на встрече министров иностранных дел Евросоюза, а также выступлении главы ФРБ Далласа Роберта Каплана.

Минорная динамика в ценах на нефть препятствует потенциалу укрепления рубля. Конвертация нерезидентами дивидендных выплат российских компаний также будет оказывать давление на российскую валюту, считает Шульгин.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи утром сделал попытку уйти выше коридора 2700-2810 пунктов, в котором торговался с начала лета. Но о пробое можно будет говорить лишь после закрепления выше района 2840 пунктов, что пока выглядит маловероятно.

У "Норникеля" опять экологические проблемы: его дочка "Норильсктрансгаз" допустила утечку десятков тонн авиакеросина. На таких новостях покупать акции самого "Норникеля" очень рискованно. В понедельник могут начаться сильные движения в "Газпроме" (MOEX: GAZP), который во вторник последний день торгуется с дивидендами. Выходить на отсечку реестра не рекомендуется - бумага одна из самых слабых среди "голубых фишек" и неизвестно, сколько недель или месяцев потребуется для закрытия дивидендного "гэпа".

Нефть Brent откатилась ниже $43 за баррель, в очередной раз не пройдя сопротивление $43,5 за баррель. Некоторым негативом стала информация о том, что страны ОПЕК+ с большой вероятностью на саммите в среду примут решение увеличить с августа добычу на 2 млн баррелей в сутки. Но главным риском для нефти является не наращивание ее производства, а снижение спроса из-за все той же нарастающей второй волны пандемии коронавируса, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, мировые рынки продолжают удерживать позиции на высоких уровнях, игнорируя существующие риски для мировой экономики и акцентируя внимание на программах стимулирования и количественного смягчения. Однако на неделе несколько факторов могут оказать давление на мировые рынки.

Первым из них продолжает выступать активизация коронавируса: речь идет о росте темпов заболеваемости в США, которые уже превышают апрельские пики вдвое и составляют более 60 тыс. новых случаев в день. Общее количество случаев заражения коронавирусом в США уже превысило 3,3 млн человек. Это может привести к восстановлению карантинных мер в отдельных штатах, что негативно скажется на динамике американской экономики.

Плюс к этому важным фактором остается ситуация в отношениях между США и Китаем. Рост напряженности может оказать влияние на торговые взаимоотношения двух стран, вплоть до влияния на уже заключенные договоренности в рамках первой фазы торгового соглашения.

Также стоит отметить начало сезона отчетности компаний в США, где крупные игроки начнут отчитываться с 14 июля. Слабые показатели компаний за второй квартал 2020 года в принципе ожидаемы рынком. Однако компании могут пересмотреть прогнозы на вторую половину года в сторону ухудшения или вовсе их не обозначить, что будет негативно воспринято инвесторами и может вызвать волну продаж как в отдельных бумагах, так и в целых секторах.

Тем не менее, утром в понедельник настроения на рынках позитивные, индекс МосБиржи может сделать существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 2800-2850 пунктов. В дальнейшем, в отсутствие важной макроэкономической статистики и при возможном некотором ухудшении внешнего фона, по рынку может пройти волна продаж, что приведет к компенсации части утреннего роста. При этом в рамках сессии российский рынок акций, скорее всего, сохранит позиции в данном коридоре, считает Зварич.

В США в пятницу индексы выросли на 0,7-1,4% на новостях о препарате и вакцине от коронавируса, при этом Nasdaq (+0,7%) обновил рекордный максимум третий день подряд.

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences в пятницу сообщила, что препарат remdesivir позволяет на 62% снизить смертность среди тяжело больных пациентов с коронавирусом.

Глава BioNTech Угур Шахин, в свою очередь, сказал The Wall Street Journal, что вакцина, которую германская биотехнологическая компания разрабатывает совместно с американской Pfizer, может быть готова к получению одобрения властей уже в декабре.

В понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%) на ожиданиях оптимистичных экономических прогнозов.

В то же время опасения по поводу растущего количества новых заражений коронавирусом в мире ограничивают рост рынков.

На этой неделе состоятся заседания ряда мировых центробанков, включая Банк Японии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), также инвесторы ждут приближения сезона отчетности.

Нефть Brent в понедельник корректируется вниз после роста в пятницу, инвесторы ожидают заседания 15 июля министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC); цена находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $42,67 за баррель (-1,3% и +2,1% в пятницу), августовская цена WTI - $39,96 за баррель (-1,5% и +2,4% в пятницу).

На фоне признаков восстановления экономики источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщают о низкой вероятности продления текущих сокращений, отмечает агентство S&P Global Platts. Это означает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

В то же время, количество новых случаев заражения коронавирусом в США в течение четырех дней превышало 60 тыс., пишет S&P Global Platts. Бразилия, Индия и ЮАР также отмечают увеличение прироста новых случаев.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 5 единиц - до 258, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 958 буровых установок. В том числе число нефтяных установок снизилось на 4 и составило 181. Год назад их насчитывалось 788. Показатель не демонстрировал рост с недели, завершившейся 13 марта, отмечает MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (-3,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,3%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,1%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+13,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,9%), Petropavlovsk (+4,1%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+2,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,028 млрд рублей (из них 2,589 млрд рублей пришлось на "Газпром" и по 2,45 млрд рублей - на "Норникель" и обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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