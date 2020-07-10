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10 июля 2020 года 20:11

Рубль вечером перешел к повышению к доллару и сократил прирост к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 10 июля. Доллар развернулся вниз, евро растерял часть роста первой половины дня и лишь немного повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях укрепления евро в паре с долларом.

Курс доллара США составил 70,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 5,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,17 руб./EUR1, подорожав на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,49 копейки - до 75,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл почти все потери к евро и развернулся вверх к доллару на вечерних торгах. Разнонаправленная динамика рубля в основных парах определяется возобновлением снижения доллара к евро на глобальном рынке после выхода заметно более слабых данных по производственной инфляции в США. В то же время поддержку рублю оказывает возобновившая рост нефть.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в мае, сообщило министерство труда страны. Снижение цен относительно июня 2019 года составило 0,8%. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,4% и снижение второго на 0,2%.

Между тем, в четверг в США было зарегистрировано рекордное число новых выявленных случаев заражения коронавирусом - 63 тыс., отмечает WSJ. По данным университета Джона Хопкинса, всего в стране было выявлено более 3,1 млн случаев, свыше 133 тыс. заболевших скончались.

Помимо этого, трое высокопоставленных чиновников Компартии Китая в четверг внесены в санкционный список Госдепа США, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.

Представитель министерства иностранных дел Китая в пятницу заявил журналистам, что страна намерена принять ответные меры в отношении американских чиновников.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, новостной фон на прошедшей неделе был не слишком оптимистичным для развивающихся рынков, так как основной темой по-прежнему остается дальнейшее усугубление распространения короновирусный инфекции. "В США ежедневный прирост числа инфицированных два дня подряд, в среду и четверг, превысил 60 тыс. человек, в Бразилии последние данные показали прирост на 42 тыс. человек, завершает тройку наиболее страдающих стран Индия с ежедневным приростом в практически 30 тыс. человек. Пока рынок и цены на нефть не сильно реагируют - котировки Brent держатся вблизи $43 за баррель, а рубль закрывает неделю на отметках около 71 руб./$1. Тем не менее, нервозность отражается в котировках цен на золото, которое впервые с сентября 2011 года превысило отметку $1800 за унцию", - подчеркивает Наумова.

При этом, по словам Наумовой, интерес иностранцев к рынку государственного рублевого долга также начал угасать на фоне завершающийся стадии цикла снижения ставок ЦБ РФ, а также прозвучавших в конце июня американских призывах к введению санкций против России. "Таким образом, рубль лишается еще одного фактора поддержки. Стоит отметить, что на следующей неделе начнется сезон квартальной отчетности американских корпораций, который может принести разнообразные сюрпризы, поэтому некоторые инвесторы предпочитают закрывать рискованные позиции, что также оказывает давление на рубль", - отмечает аналитик.

"Дополнительное давление на рублевый сегмент будет связано со снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 руб./$1, при этом фундаментальные факторы, в частности, снижение притока валюты по текущему счету платежного баланса, к концу третьего квартала будут подталкивать курс к отметке 72-73 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Негативными факторами для рубля выступают объявленное ранее решение Минфина о снижении объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, а также вероятность снижения интереса нерезидентов к ОФЗ при нынешних условиях. Кроме того, на российской валюте негативно сказываются обратные конверсии полученных нерезидентами рублевых дивидендов плюс сообщения санкционной тематики, которые вновь вернулись в новостную повестку", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу. Ранее они заметно снижались на фоне прогноза спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу выросла на 1,61% - до $43,03 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 1,56% - до $40,24 за баррель.

Тем не менее, Brent по итогам недели может подешеветь примерно на 3%, WTI - на 4%, отмечает Trading Economics.

Согласно отчету МЭА, во втором квартале мировой спрос снизился на 16,4 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Спрос в третьем квартале, как ожидается, будет на 6,5 млн баррелей в сутки ниже уровня прошлого года, что на 630 тыс. баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

В частности, МЭА снизило ожидания спроса в США из-за недавнего увеличения случаев COVID-19 и решения нескольких штатов заморозить или отменить смягчение карантинных мер. Аналогичные пересмотры прогнозов применяются к Бразилии, России и Саудовской Аравии и другим странам.

При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн баррелей в сутки - до 92,1 млн баррелей в сутки, но в 2021 году вырастет на 5,3 млн баррелей в сутки - до 97,4 млн баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало снижение спроса в этом году на 8,1 млн баррелей в сутки и рост в следующем на 5,7 млн баррелей в сутки.

Помимо этого, МЭА сообщило, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в июне исполнялась на 108%.

ЦБ РФ 8 июля продал валюту на 5,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 45,6% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 10,3 млрд рублей. 6 июля ЦБ РФ продал валюту также на 10,3 млрд рублей.

ЦБ РФ в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в среднем в день в период с 5 июня по 7 июля.

3 июля объем продажи валюты составил 10,2 млрд рублей, 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня - на 10,4 млрд рублей, 29 июня - на 10,3 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 41,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 июля на 34,98 копейки, до 70,88 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,45 копейки, до 80,2689 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу всего на 34,45 копейки по отношению к четвергу и составил 71,1361 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 3,07 копейки и составил 71,0742 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 577,753 млн, из которых $592,12 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 985,633 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился всего на 0,15 копейки, до 80,272 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,36 копейки и составил 80,2397 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR309,853 млн, из которых EUR158,233 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR151,62 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне в 4,43% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,53% годовых, ставка на срок 1 месяц - на 1 б.п. - до 4,76% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,8% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 4,83% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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