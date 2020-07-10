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10 июля 2020 года 19:48

Рынок акций РФ на неделе остался вблизи 2800 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на неделе остался в районе 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне простановки роста внешних фондовых площадок из-за дальнейшего распространения пандемии COVID-19 в мире, что приводит к возврату ряда карантинных ограничений и вызывает тревоги за восстановление мировой экономики. Давление на индексы оказывали отсечки дивидендов ряда крупных компаний (МТС, "ЛУКОЙЛ", НЛМК, "АЛРОСА"), однако поддержку оказывала высокая нефть; индекс РТС остался в диапазоне 1200-1250 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю со 2 по 8 июля составил порядка $100 млн (четвертая неделя оттока) против оттока $90 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $70 млн (вторая худшая неделя с марта) по сравнению с притоком $4 млн на предыдущей неделе.

В период с 6 по 10 июля индекс МосБиржи снизился на 0,03% и составил 2800,94 пункта, индекс РТС прибавил 0,9% и достиг 1245,65 пункта на фоне снижения доллара к 70,83 руб./$1 (-0,54 рубля). Сентябрьская нефть Brent подорожала на 0,5% или $0,2 - до $42,98 за баррель.

Неделя началась с роста рынка акций вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; подъем индексов был несколько ослаблен упавшими бумагами "Нориникеля" (-4,8%) после оценки ущерба от аварии в Норильске Росприроднадзором (почти 148 млрд рублей), а также новостями о британских санкциях в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского" (в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека вошли 25 граждан РФ, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин).

Индекс МосБиржи превысил 2835 пунктов, индекс РТС поднялся к 1250 пунктам. Выросли акции "Ростелекома" (+1,2% и +3,2% "префы") на рекомендациях совета директоров выплатить дивиденды за 2019 год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 рублей акцию каждого вида (всего 17,5 млрд рублей).

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне поднялся до 57,1 пункта (пик с февраля), при прогнозах роста до 50,1 пункта с майского уровня 45,4 пункта. Нефть Brent превысила $43 за баррель.

Во вторник рынок акций умеренно просел по индексу МосБиржи (до 2825 пунктов) вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом COVID-19; откат сдержали выросшие бумаги "Мосбиржи" (+3,3%) и отыгравшие большую часть падения накануне акции "Норникеля" (+2,8%).

Новые вспышки COVID-19 зафиксированы в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер. Нефть Brent проторговывала рубеж $43 за баррель.

В среду рынок акций продолжил сползание вниз вслед за фондовой Европой на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив восстановления мировой экономики в условиях продолжающегося распространения COVID-19; сдерживали откат стабилизация индексов и нефти в США, несмотря на негативную статистику Минэнерго по запасам нефти (ее запасы за неделю выросли на 5,654 млн баррелей, при прогнозах снижения на 3,3-3,7 млн баррелей). Индекс МосБиржи просел к 2815 пунктам, РТС - к 1245 пунктам, в лидерах отката из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год выступили рублевые акции "Мобильных телесистем" (-5,5%; дивиденды - 20,57 рубля на акцию).

Выросли акции "Норникеля" (+1,8%), практически полностью отыграв падение понедельника, на новостях, что ГМК оспорит размер ущерба, подсчитанный Росприроднадзором. ГМК также подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Нефть Brent осталась около $43 за баррель

В четверг попытки стабилизации рынка сменились к закрытию торгов новыми распродажами на фоне отката внешних площадок из-за опасений за относительно восстановления экономики на фоне дальнейшего распространения COVID-19; индекс МосБиржи просел в район 2780 пунктов во главе с упавшим "ЛУКОЙЛом" (-6,2%) из-за отсечки финальных дивидендов за 2019 год. Также отсечка произошла в акциях "Нижнекамскнефтехима" (-7,7% и -8,7% "префы"), "ОГК-2" (-4,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-2%). Выросли бумаги золотодобывающих компаний во главе с обновившими свои максимумы "Полюсом" (+3,1%) и "Лензолотом" (+20%), а также акции "Магнита" (+2,3%) и "Мосбиржи" (+2,1%).

По данным университета Джонса Хопкинса, во вторник в США выявлено около 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии. В Китае за сутки выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом. Нефть Brent откатилась к $42,5 за баррель.

В пятницу утром рынок акций продолжил снижение на фоне общемирового отката из-за тревог по поводу распространения коронавируса, однако вечером настроений улучшились и нефть возобновила подъем (Brent падала к $41,4 за баррель, но потом отскочила к $43). Индекс МосБиржи после локального отката к 2765 пунктам отскочил к закрытию до 2800 пунктов. Лидировали в снижении из-за отсечки на бирже дивидендов акции "АЛРОСА" (-3,2%) и "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,2%), а бумаги "Лензолото" (+6,2%) обновили исторический максимум.

Помимо роста числа случаев заражения COVID-19 в американских штатах Флорида, Техас и Калифорния, сообщается о росте инфицирования в ряде других стран, в том числе Бразилии и ЮАР. Международное энергетическое агентство в своем ежемесячной обзор отметило, что восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19. Нефть Brent в пятницу просела к $41,4 за баррель.

По итогам недели с 6 по 10 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели акции ТГК-1 -8%, МРСК Волги -6%, ЛУКОЙЛ -6%; лучше рынка оказались бумаги Селигдар +9%, Петропавловск +9%, Мосбиржа +9%.

Динамику рынка акций РФ в середине июля будут определять стартующий в США сезон отчетов за II квартал, встреча мониторингового комитета ОПЕК+ 15 июля и статистика по распространению COVID-19; внутренним фактором давления на индексы выступят отсечки дивидендов у "Газпрома" и ПАО "Полюс". Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1200-1270 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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