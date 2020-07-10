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10 июля 2020 года 18:44

Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 10 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, стабилизирующую роль для рынка сыграло отсутствие новых сообщений на санкционную тематику, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене за пять дней благодаря активизировавшемуся спросу на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В начале недели евробонды РФ не демонстрировали ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов. Причин такой ситуации было несколько. Во-первых, для рынков наступил полноценный летний отпускной сезон, что традиционно сопровождается снижением деловой активности. Во-вторых, на рынке отсутствовали какие-либо драйверы для движения в ту или иную сторону; после ралли в апреле-мае, в июне произошла отрицательная коррекция на фоне фиксации прибыли рядом участников рынка, остудившая пыл активных покупателей. Новую же волну роста сдерживали существующие риски, это и опасения второй волны коронавирусной эпидемии, и сохраняющаяся напряженность во взаимоотношениях между США и Китаем, и возросшие санкционные риски. Но, с другой стороны, для активизации продавцов этого было недостаточно - потенциальные риски должны начать воплощаться в жизнь, чтобы произошла заметная просадка котировок. Кроме того, продавцов останавливали ожидания сохранения процентных ставок в долларах и евро на низких уровнях еще в течение продолжительного времени.

Во вторник расстановка сил на мировых рынках практически не изменилась, что в очередной раз вылилось в боковую динамику цен российских еврооблигаций.

Лишь в середине недели инициатива на рынке перешла к игрокам на повышение, причем в основном благодаря спросу со стороны отечественных инвесторов. В результате доходность десятилетнего бенчмарка с погашением в 2029 году опустилась за день на 1 базисный пункт, до 2,54% годовых. При этом суверенные евробонды большинства развивающихся стран демонстрировали 8 июля ценовое снижение, отыгрывая локальное охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов из-за сохраняющихся высоких темпов распространения коронавируса COVID-19 во многих странах мира.

Темпы распространения COVID-19 продолжают расти, пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "На данный момент зафиксировано 11,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 535 тыс. летальных исходов. Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", - сказал Гебрейесус на брифинге ВОЗ. Новые вспышки коронавируса отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

В четверг рост котировок российских суверенных еврооблигаций усилился благодаря активизации иностранных инвесторов, что привело к снижению доходностей отечественных бумаг в среднем на 2-3 базисных пункта. Позитивные настроения 9 июля доминировали в отношении долговых бумаг большинства emerging markets, но российские еврооблигации демонстрировали более активное восстановление, так как ранее, в период коррекции, отмечавшейся в конце июня - начале июля, они сильнее всех снизились в цене.

В последний день недели активность покупателей в секторе российских еврооблигаций снизилась - рост числа инфицированных коронавирусом в мире усилил обеспокоенность инвесторов относительно перспектив глобальной экономики, что привело к некоторому снижению котировок евробондов РФ в пятницу.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,01% и составила 115,365% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 2 базисных пункта и 10 июля составил 179 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 0,19% (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 3,255% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,14% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 11 пунктов и составил 245 базисных пунктов), а евробонды с погашением в 2047 году подорожали на 0,44% (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,265% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за пять дней на 0,12%, подешевев до 112,07% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,355% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели всего на 0,01%, до 114,5% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 2,11% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 0,4%, до 111,3% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 13 базисных пунктов и составил 107 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о первых экономических результатах постепенного снятия ограничений карантинного характера во многих странах мира, с одной стороны, и возросшими опасениями возможной второй волны эпидемии, с другой стороны. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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