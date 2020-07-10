ИК "Фридом Финанс" позитивно оценивает акции ConocoPhillips и рекомендует покупать их на просадках

ИК "Фридом Финанс" считает, что низкая долговая нагрузка американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips (COP) (по оценке Freedom Finance, показатель NetDebt составит 1,6 x EBITDA adj. на конец 2020 года) позволит компании сохранить дивиденды на текущем уровне, несмотря на турбулентность на сырьевых рынках. "Таким образом, совокупные выплаты за текущий год составят $1,68 на акцию по сравнению с $1,45 в 2019-м (+16% год к году). Мы позитивно оцениваем бумаги COP и рекомендуем покупать их на просадках: целевая цена на конец года - $56 за акцию; потенциал роста - 46%", - указывает директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

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