10 июля 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: преимущество на стороне "медведей"
В пятницу утром аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России в связи с ослаблением мирового "аппетита" к риску.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом в пределах 0,4-1,1%, в диапазоне 2750-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2750 пунктов".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в "минус" в связи с ослаблением мирового "аппетита" к риску. При пробое ближайшей поддержки в 2775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) индекс Мосбиржи будет стремиться к минимумам второй половины июня, в район 2720 пунктов. Долларовый индикатор продолжает торговлю в "боковике" 1200-1250 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина складывается негативной: индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше верхней границы бокового канала 2700-2810 пунктов, и теперь преимущество на стороне "медведей". Внешний фон говорит о том, что с утра пятницы снижение продолжится. Коронавирусная тема вновь вышла на первый план в отсутствии поводов для роста. В результате перед открытием отечественного рынка американские фьючерсы снижаются чуть менее процента, падает нефть. Так что на открытии торгов потери по нашим акциям могут составить около 0,5%. "Хуже рынка" обещает выглядеть нефтегазовый сектор, для которого и так нет драйверов роста из-за ожиданий очень плохих балансовых показателей компаний".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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10 июля 2020 года 20:11
Москва. 10 июля. Доллар развернулся вниз, евро растерял часть роста первой половины дня и лишь немного повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях укрепления евро в паре с долларом. читать дальше
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10 июля 2020 года 19:48
Рынок акций РФ на неделе остался в районе 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне простановки роста внешних фондовых площадок из-за дальнейшего распространения пандемии COVID-19 в мире, что приводит к возврату ряда карантинных ограничений и вызывает тревоги за восстановление мировой экономики. Давление на индексы оказывали отсечки дивидендов ряда крупных компаний (МТС, "ЛУКОЙЛ", НЛМК, "АЛРОСА"), однако поддержку оказывала высокая нефть; индекс РТС остался в диапазоне 1200-1250 пунктов. читать дальше
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10 июля 2020 года 19:35
Москва. 10 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов за счет выросших бумагах "Яндекса" и "НОВАТЭКа" на фоне локального улучшения внешних настроений после отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; в аутсайдерах выступили акции "АЛРОСА" и "Новолипецкого металлургического комбината" из-за отсечки на бирже дивидендов. читать дальше
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10 июля 2020 года 18:47
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу к завершению дня вышли в плюс и удержались выше ближайших поддержек 2775 пунктов и 1200 пунктов соответственно, отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". "Краткосрочная картина на рынке остается нейтральной, а среднесрочная - позитивной. Игроки на повышение... читать дальше
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10 июля 2020 года 18:44
Москва. 10 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, стабилизирующую роль для рынка сыграло отсутствие новых сообщений на санкционную тематику, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене за пять дней благодаря активизировавшемуся спросу на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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10 июля 2020 года 18:25
ИК "Фридом Финанс" считает, что низкая долговая нагрузка американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips (COP) (по оценке Freedom Finance, показатель NetDebt составит 1,6 x EBITDA adj. на конец 2020 года) позволит компании сохранить дивиденды на текущем уровне, несмотря на турбулентность на... читать дальше
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10 июля 2020 года 17:55
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) со 131 рубля до 150 рублей за штуку из-за более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.
Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
"Мы ожидаем... читать дальше
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10 июля 2020 года 17:32
Совет директоров ЦБ РФ на ближайшем заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на символические 25 базисных пунктов (б.п.) или отказаться от дальнейшего снижения и сохранить ставку на текущем уровне в 4,5% до конца 2020 года из-за ускорения инфляции, считает рейтинговое агентство... читать дальше
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10 июля 2020 года 17:10
BCS Global Markets (BCS GM) убрал из дивидендной корзины "Топ-5" ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), вернув в нее ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.
Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций... читать дальше
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10 июля 2020 года 16:46
Рынки вступают в третий квартал в по-прежнему хрупком состоянии, индекс VIX указывает на очень волатильное лето, говорится в обзоре Saxo Bank.
Второй квартал 2020 года ознаменовался "возрождением" экономики на новой платформе государственного капитализма, отмечает главный стратег по рынку акций... читать дальше
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10 июля 2020 года 16:16
Альфа-банк снизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter на 4% - до $20,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой.
Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до... читать дальше
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10 июля 2020 года 15:57
Москва. 10 июля. Доллар и евро несколько снизили темпы роста, наблюдавшиеся при открытии торгов, и лишь умеренно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики, негативной динамики валют emerging markets, а также слабеющей нефти. читать дальше
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10 июля 2020 года 15:46
Давление на рубль на будущей неделе может возрасти, сообщается в комментарии "БКС Премьер".
"Что касается перспектив рубля на следующей неделе, то мы ожидаем, что склонность к постепенному ослаблению сохранится. Основными факторами воздействия будут оставаться общие рыночные настроения и градус... читать дальше
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10 июля 2020 года 15:27
Краткосрочные перспективы рубля, с технической точки зрения, в последние дни ухудшились, ожидать возвращения рублевых "быков" пока не стоит, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".
"В частности, пара доллар/рубль находится выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 70 руб.),... читать дальше
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10 июля 2020 года 15:03
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сообщается в комментарии компании.
"Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг... читать дальше
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