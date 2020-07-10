Утренние прогнозы: преимущество на стороне "медведей"

В пятницу утром аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России в связи с ослаблением мирового "аппетита" к риску.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным спадом в пределах 0,4-1,1%, в диапазоне 2750-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2750 пунктов".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в "минус" в связи с ослаблением мирового "аппетита" к риску. При пробое ближайшей поддержки в 2775 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) индекс Мосбиржи будет стремиться к минимумам второй половины июня, в район 2720 пунктов. Долларовый индикатор продолжает торговлю в "боковике" 1200-1250 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина складывается негативной: индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше верхней границы бокового канала 2700-2810 пунктов, и теперь преимущество на стороне "медведей". Внешний фон говорит о том, что с утра пятницы снижение продолжится. Коронавирусная тема вновь вышла на первый план в отсутствии поводов для роста. В результате перед открытием отечественного рынка американские фьючерсы снижаются чуть менее процента, падает нефть. Так что на открытии торгов потери по нашим акциям могут составить около 0,5%. "Хуже рынка" обещает выглядеть нефтегазовый сектор, для которого и так нет драйверов роста из-за ожиданий очень плохих балансовых показателей компаний".