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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ 24 июля может снизить ставку на символические 25 б.п. или оставить неизменной из-за ускорения инфляции - НКР
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10 июля 2020 года 17:32
ЦБ РФ 24 июля может снизить ставку на символические 25 б.п. или оставить неизменной из-за ускорения инфляции - НКР
Совет директоров ЦБ РФ на ближайшем заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на символические 25 базисных пунктов (б.п.) или отказаться от дальнейшего снижения и сохранить ставку на текущем уровне в 4,5% до конца 2020 года из-за ускорения инфляции, считает рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Более решительные действия по смягчению денежно-кредитной политики возможны в том случае, если ключевые экономические показатели (динамика ВВП, промышленного производства, безработицы) окажутся существенно хуже текущих ожиданий Банка России, говорится в сообщении НКР. Росстат ранее сообщил, что инфляция в РФ в июне 2020 года замедлилась до 0,2% после 0,3% в мае. В годовом выражении инфляция по итогам июня 2020 года ускорилась до 3,2% с 3,0% в мае. По последним данным, индекс потребительских цен за неделю с 30 июня по 6 июля составил 0,3% после нулевого значения с 23 по 29 июня. С начала года цены поднялись на 2,9%. Инфляция в годовом выражении, исходя из данных Росстата, на 6 июля могла ускориться до 3,3%. Текущее ускорение инфляции отражает как повышение коммунальных платежей с 1 июля, так и весеннюю девальвацию рубля. Однако, по оценкам НКР, в дальнейшем будет заметнее влияние посткарантинных проинфляционных факторов. "В частности, потребительский спрос, хотя еще далекий от уровня марта, продолжит постепенно восстанавливаться во второй половине года, что само по себе может способствовать ускорению роста цен. Кроме того, инфляция может усилиться в случае дальнейшего ослабления рубля, которому будет способствовать сокращение положительного сальдо платежного баланса РФ. Основной причиной такого сокращения профицита может стать уменьшение поступлений от экспорта углеводородов на фоне восстановления спроса на импорт как со стороны населения, так и со стороны промышленности", - отмечает НКР. Действие этих факторов, по мнению агентства, приведет к тому, что инфляция в 2020 году окажется в диапазоне 3,4-3,6% по сравнению с 3,0% в 2019 году, сократив отрыв от таргета в 4%. "Таким образом, ключевая ставка ЦБ, которая составляет сейчас 4,5%, приблизится к ожидаемой инфляции, что, по сути, означает проведение стимулирующей денежной политики. По оценкам НКР, при инфляции около 3,5% нейтральная ставка находится в диапазоне 5,0-5,5%. Следует отметить, что нынешняя разница между уровнем ожидаемой инфляции и ключевой ставкой является минимальной за последние несколько лет, в течение которых инфляция оставалась сравнительно низкой", - считает НКР. Совет директоров Банка России 19 июня решил снизить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 4,5%. Это самое резкое снижение за один шаг с 2015 года. При этом ЦБ отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом он допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Снижение ключевой ставки в июне на 100 б.п. было ожидаемо большинством участников рынка и не привело к волатильности на валютном и облигационном рынках, говорится в комментарии ЦБ по ликвидности. Рынок ожидает снижения ключевой ставки до конца 2020 года еще на 50 б.п., отмечает регулятор.
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