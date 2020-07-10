Альфа-банк снизил рейтинг ADS HeadHunter до "держать" и оценку на 4%

Альфа-банк снизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter на 4% - до $20,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS HeadHunter, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $20,79 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $20,97 за штуку.