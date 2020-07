Нефть продолжает дешеветь на тревогах из-за коронавируса

Американские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно: S&P 500 и Dow Jones снизились, в то время как Nasdaq достиг рекордного максимума второй день подряд.

Инвесторы оценивали данные министерства труда США о количестве новых заявок на пособие по безработице в стране. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 4 июля, уменьшилось на 99 тыс. и составило 1,314 млн человек. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,375 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Таким образом, число новых заявок продолжило снижаться после скачка в конце марта, однако 16-ю неделю подряд было выше 1 млн.

"В любом случае, количество новых заявок остается высоким, и улучшение, наблюдавшееся с конца марта, замедлилось", - отмечают аналитики UniCredit, которых цитирует MarketWatch.

Эксперты считают, что восстановление карантинных мер в некоторых штатах может влиять на статданные по рынку труда.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, пишет MarketWatch со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса. При этом в Калифорнии, Техасе и Флориде был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных. Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране превышает 3 млн.

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

Акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. подешевели на 7,7%. Компания оценила в $700-750 млн негативные последствия коронавируса для ее выручки в третьем финансовом квартале, завершившемся 31 мая.

Котировки Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. снизились на 24,5%. Торговая сеть объявила о планах закрыть порядка 200 магазинов в ближайшие два года, зафиксировав падение продаж на 49% в первом финансовом квартале на фоне пандемии коронавируса.

Капитализация канадской Hexo Corp. в Нью-Йорке подскочила на 5,9%. Компания сообщила, что начнет продавать медицинскую марихуану в Израиле. Hexo впервые будет реализовывать свою продукцию за пределами Канады.

Стоимость Eldorado Resorts Inc увеличилась на 3%. Американский оператор казино и отелей получил разрешение со стороны регулирующих органов штата Невада на покупку конкурирующей компании Caesars Entertainment Corp. за $17,3 млрд, сообщает MarketWatch. Цена бумаг Caesars Entertainment выросла на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 361,19 пункта (1,39%) - до 25706,09 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 17,89 пункта (0,56%) и составил 3152,05 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 55,25 пункта (0,53%) - до 10547,75 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу вслед за индексами американского фондового рынка на фоне опасений о том, что восстановление мировой экономики может замедлиться в связи с ростом числа заражений коронавирусом в США и ряде других стран.

Мировые рынки акций отыграли основную часть понесенных с начала года потерь на оптимизме по поводу восстановления после пандемии коронавируса. Однако аналитики предупреждают, что рост акций может быть слишком существенным и слишком быстрым в условиях неопределенной экономической обстановки, пишет MarketWatch.

"Рынок обеспокоен ростом числа заражений в мире", - говорит эксперт AxiCorp. Стивенн Иннес, слова которого приводит MarketWatch.

"Деньги вкладываются в те сегменты рынка, которые считаются безопасными, в том числе в технологический сектор, что должно в некоторой степени поддержать рост индексов", - отметил он.

Между тем инвесторы опасаются, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских штатах Флорида, Техас и Калифорния может помешать восстановлению экономики. В минувшую среду в этих штатах был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных.

Помимо США о росте числа заражений коронавирусом сообщают и ряд других стран, в том числе Бразилия и ЮАР. Австралийский штат Виктория на этой неделе закрыл границы с соседним Новым Южным Уэльсом для сдерживания распространения заболевания.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,7%.

В лидерах падения находятся акции Mitsui Fudosan Co., которые дешевеют на 5,1%.

Также в пятницу снижаются акции японских производителей автомобилей. Так, цена бумаг Suzuki Motor Corp. опускается на 3,8%, Honda Motor Co. - на 2,8%, Mitsubishi Motors Corp. - на 3,7%.

Акции Fast Retailing дешевеют на 3,5%. Японская компания, крупнейший розничный продавец одежды в Азии, по итогам трех кварталов 2020 финансового года сократила чистую прибыль на 43% из-за пандемии COVID-19, оказавшей наиболее сильное негативное влияние на результаты последних месяцев.

Цена бумаг Seven & I Holdings Co. снижается на 2%. Чистая прибыль оператора супермаркетов 7-Eleven упала на 73% в марте-мае 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group растут на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite падает на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%.

Лидерами падения в Гонконге являются бумаги страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC), которые теряют 6,5%.

Акции производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. и AAC Technologies Holdings Inc. опускаются на 5,2% и 3,5% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшается на 0,8%, акции Sharp Corp. теряют в цене 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,9%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшается на 1% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу и могут завершить неделю в минусе на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах, которое может ограничить спрос на топливо.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $41,8 за баррель, что на $0,55 (1,30%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,94 (2,2%), до $42,35 за баррель - минимальной отметки с 1 июля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,64 (1,62%) - до $38,98 за баррель. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,28 (3,1%), до минимальных с 30 июня $39,62 за баррель.

Оба контракта могут снизиться в цене по итогам недели.

"Цены на нефть, по-видимому, готовы к отступлению, и, если появятся дальнейшие признаки ослабления спроса, WTI может вернуться к отметке в районе $30", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Инвесторы и аналитики пытаются оценить перспективы нефтяного рынка, который оказался под серьезным ударом в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в результате чего цена нефти WTI опускалась в апреле до отрицательных значений.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса. При этом в Калифорнии, Техасе и Флориде был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных. Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране превышает 3 млн. Новые вспышки в ряде американских штатов уже потребовали возврата части ограничений, что может вновь ослабить спрос на нефть.

Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их подсчетам, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.