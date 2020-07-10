Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 10 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно: S&P 500 и Dow Jones снизились, в то время как Nasdaq достиг рекордного максимума второй день подряд. Инвесторы оценивали данные министерства труда США о количестве новых заявок на пособие по безработице в стране. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 4 июля, уменьшилось на 99 тыс. и составило 1,314 млн человек. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,375 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Эксперты считают, что восстановление карантинных мер в некоторых штатах может влиять на статданные по рынку труда. В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, пишет MarketWatch со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. При этом в Калифорнии, Техасе и Флориде был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превышает 3 млн. Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в пятницу вслед за индексами американского фондового рынка на фоне опасений о том, что восстановление мировой экономики может замедлиться в связи с ростом числа заражений коронавирусом в США и ряде других стран. Японский индекс Nikkei 225 упал 10 июля на 0,98%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,9%.

Мировые рынки акций отыграли основную часть понесенных с начала года потерь на оптимизме по поводу восстановления после пандемии коронавируса. Однако аналитики предупреждают, что рост акций может быть слишком существенным и слишком быстрым в условиях неопределенной экономической обстановки. Помимо США о росте числа заражений коронавирусом сообщают и ряд других стран, в том числе Бразилия и ЮАР. Австралийский штат Виктория на этой неделе закрыл границы с соседним Новым Южным Уэльсом для сдерживания распространения заболевания.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в пятницу утром и могут завершить неделю в минусе на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах, которое может ограничить спрос на топливо. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $41,73 за баррель, что на 1,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 2,2%, до $42,35 за баррель - минимальной отметки с 1 июля. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 1,79% - до $38,91 за баррель. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,1%, до минимальных с 30 июня $39,62 за баррель.

Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,075 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,95 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июля вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 698,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,4%), "РЖД-30" (+0,52%) и "РусАл Братск-001Р-04" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,32%), "РЖД-001P-16R" (-0,26%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 21,86% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-277R на 219 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей и 93,32% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-276R на 933,2 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей. Выпуски гасятся в июле 2025 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 1,0994% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АО "Гидромашсервис" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей на уровне 8,15% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,32% годовых. Сбор заявок прошел 9 июля. Техразмещение запланировано на 14 июля. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале 2017 года: тогда был размещен выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых.

ПАО "МОЭК" 14 июля планирует собирать заявки на 6-летние бонды серии 001Р-04 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,85-5,95% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 5,94-6,04% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 16:00 МСК. Техразмещение запланировано на 22 июля. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив выпуск 6-летних облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 6,8% годовых.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 45-го купона облигаций 4-й серии в размере 8% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей, размещенный в июле 2009 года, был реструктуризирован. Согласно новой эмиссионной документации, облигациям 4-й серии был продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 44-го купона - 9,25% годовых. Дата погашения займа - 15 июля 2021 года.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) приняло решение досрочно погасить облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится 23 июля, в дату окончания 8-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в июле 2016 года. Ставка 1-8-го купонов составляет 9,65% годовых.