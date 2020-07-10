Рубль падает к доллару и евро на старте торгов из-за выхода инвесторов из рисковых активов

Москва. 10 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики и ухудшения взаимоотношений между США и Китаем, а также на фоне слабеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,21-71,26 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,22 руб./$1 (+30,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 80,26 руб./EUR1 (+25,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 28,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 75,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 32 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне негативного внешнего фона и усиления спроса на активы "тихой гавани". Пессимизм инвесторов обусловлен ростом числа подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по всему миру, что подрывает уверенность в скором восстановлении экономики.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, пишет MarketWatch со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. При этом в Калифорнии, Техасе и Флориде был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превышает 3 млн.

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

Кроме того, инвесторы обеспокоены продолжающимся ухудшением отношений между США и Китаем. Трое высокопоставленных чиновников Компартии Китая в четверг внесены в санкционный список госдепа США, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.

"Сегодня я ввел санкции в отношении трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе за серьезные нарушения прав человека. Им и членам их семей запрещен въезд в США" - написал в твиттере госсекретарь США Майк Помпео.

В июне Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест. В Пекине подчеркнули, что "дела Синьцзяна являются исключительно внутренними делами Китая и иностранное вмешательство в них недопустимо".

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в пятницу и могут завершить неделю в минусе на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах, которое может ограничить спрос на топливо.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу снизилась на 1,32% - до $41,79 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 2,2%, до $42,35 за баррель - минимальной отметки с 1 июля.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,67% - до $38,96 за баррель. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,1%, до минимальных с 30 июня $39,62 за баррель.

Оба контракта могут снизиться в цене по итогам недели.

Инвесторы и аналитики пытаются оценить перспективы нефтяного рынка, который оказался под серьезным ударом в этом году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в результате чего цена нефти WTI опускалась в апреле до отрицательных значений.

Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.