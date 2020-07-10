Рынок акций РФ утром проседает во главе с АЛРОСА и НЛМК из-за отсечки, Лензолото обновило максимум

Москва. 10 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает по индексам на фоне общемирового отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; лидируют в снижении из-за отсечки на бирже дивидендов акции "АЛРОСА" и "Новолипецкого металлургического комбината", а бумаги "Лензолото" обновили исторический максимум.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2774,13 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1228,92 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 71,11 рубля (+0,19 рубля).

В пятницу на бирже после дивидендной "отсечки" торгуются акции "АЛРОСА" (-4%, до 63,39 рубля; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 2,63 рубля на акцию), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3%, до 135,54 рубля; дивиденды за первый квартал 2020 года - 3,21 рубля на акцию), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-8,1%, до 0,7925 рубля; дивиденды - 0,06 рубля на акцию), "префы" "Лензолото" (+3,9%, до 4220 рубля; дивиденды - 13,87 рубля на акцию).

Обыкновенные акции "Лензолото" выросли на 10,2% - до 12,62 тыс. рублей (новый максимум), подъем бумаг продолжается шестые торги подряд, за это время цена выросла на 48%.

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Выросли акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%).

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, фондовые рынки настроены на коррекцию в последний торговый день недели. В азиатском регионе ранее драйвером выступал китайский фондовый рынок, но после 8-дневного беспрерывного роста он, похоже, перегрелся и решил взять паузу.

Нефть ощутимо просела после повторного тестирования 4-месячного максимума днем ранее, цены на золото отошли от достигнутых в среду максимумов с 2011 года. Золото пользуется спросом в статусе безопасного актива на фоне вспышек пандемии в США, но оно также используется для хеджирования длинных позиций по акциям в моменты ралли фондового рынка. Теперь акции оказались под давлением, и золото на фоне сокращения хеджей также попало под распродажи.

Нефть Brent несмотря на многочисленные попытки оказалась неспособна подняться выше июньских максимумов и пробить $44 за баррель. Теперь у участников рынка вполне логично может появиться желание проверить на прочность поддержку $40 за баррель, чтобы протестировать силу спроса, считает Шульгин.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина рынка складывается негативной: индекс МосБиржи не смог закрепиться выше верхней границы бокового канала 2700-2810 пунктов, и теперь преимущество на стороне "медведей".

В пятницу внешний фон говорит в пользу снижения акций. Коронавирусная тема вновь вышла на первый план в отсутствии поводов для роста. Хуже рынка обещает выглядеть нефтегазовый сектор, для которого и так нет драйверов роста из-за ожиданий очень плохих балансовых показателей компаний. Золото пока удержалось выше $1800 за унцию. О выходе из золота крупных инвесторов из-за нехватки ликвидности, как это наблюдалось в марте, речи не идет.

Лучше рынка обещают быть акции "Яндекса". В Штатах наблюдается настоящий ажиотажный спрос на бумаги высокотехнологичных компаний: несмотря на общемировые негативные настроения, Nasdaq в очередной раз переписал исторический рекорд. По нефти принципиальная картина не меняется. Котировки в очередной раз развернулись от отметки $43,5 за баррель Brent, где начинает более явно прорисовываться верхняя граница боковика, и пошли вниз. Ближе к $40 нефтяные контракты стоит спекулятивно откупать в расчете поймать доллар-другой роста.

Если западные индикаторы не развернутся вверх, то под вечер можно традиционно ожидать усиления распродаж накануне выходных. Есть риск, что за выходные крупные инвесторы переосмыслят свое поведение, и новую неделю начнут с сокращения длинных позиций на фоне роста коронавирусных страхов, считает Антонов.

В США в четверг индексы в основном снизились, за исключением обновившего свой максимум индекса Nasdaq (+0,5%). Минтруда США опубликовало неплохие недельные данные по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице составило 1,314 млн при прогнозах на уровне 1,375 млн. При этом число обращение неделей ранее было пересмотрено до 1,413 млн с 1,427 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Таким образом, число новых заявок продолжило снижаться после скачка в конце марта, однако 16-ю неделю подряд остается выше 1 млн.

Эксперты считают, что восстановление карантинных мер в некоторых штатах может влиять на статданные по рынку труда.

В пятницу снизились индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 2%, гонконгский Hang Seng - 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне опасений, что восстановление мировой экономики может замедлиться в связи с ростом числа заражений коронавирусом в США и ряде других стран. Однако наметилась коррекция в Европе - индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,4%.

Мировые рынки акций отыграли основную часть понесенных с начала года потерь на оптимизме по поводу восстановления после пандемии коронавируса. Однако аналитики предупреждают, что рост акций может быть слишком существенным и слишком быстрым в условиях неопределенной экономической обстановки, пишет MarketWatch.

Инвесторы опасаются, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских штатах Флорида, Техас и Калифорния может помешать восстановлению экономики - в минувшую среду в этих штатах был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных.

Помимо США о росте числа заражений коронавирусом сообщают и ряд других стран, в том числе Бразилия и ЮАР. Австралийский штат Виктория на этой неделе закрыл границы с соседним Новым Южным Уэльсом для сдерживания распространения заболевания.

Также в пятницу дешевеет нефть на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах, которое может ограничить спрос на топливо; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,89 за баррель (-1,1% и -2,2% в четверг), августовская цена WTI - $39,09 за баррель (-1,3% и -3,1% накануне).

Международное энергетическое агентство опубликовало в пятницу ежемесячный обзор нефтяного рынка. По оценке МЭА, восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19. МЭА ожидает снижения глобального спроса на нефть в 2020 году на 7,9 млн б/с, роста на 5,3 млн б/с в 2021 году. Глобальный спрос на нефть упал на 16,4 млн б/с во втором квартале из-за ограничений, глобальное предложение нефти сократится в текущем году на 7,1 млн б/с и увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году, полагают аналитики агентства.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превышает 3 млн. Новые вспышки в ряде американских штатов уже потребовали возврата части ограничений, что может вновь ослабить спрос на нефть.

Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-4,1%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,7%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-1,6%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,3%).

Подорожали "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+7,7%), акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+2,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,4%), Petropavlovsk (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,056 млрд рублей (из них 2,195 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).