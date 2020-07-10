.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ и слабеющей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне замедлилась до 0,2%
В июне потребительские цены в РФ повысились на 0,2% после роста на 0,3% в мае, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение цен на 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,2%
 
Более 60% россиян ожидают ухудшения благосостояния в 2020-м
Уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться. Но отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан. Более половины россиян...
 
Исполнение нацпроектов за 6 месяцев составило 35% от годового плана
Нацпроекты за первые 6 месяцев исполнены более чем на треть от годового плана, следует из отчета Минфина, пишут "Известия". Согласно последним поправкам в бюджет на 2020 год, на реализацию 13 нацпроектов заложено более 2,1 трлн рублей. Из этой...
 
Регионы, поставившие на развитие бизнеса, потеряют больше
Специалисты РЭУ им. Г.В. Плеханова попытались оценить, как пандемия коронавируса отразилась на бюджетах российских регионов и к чему им стоит готовиться в ближайшие месяцы. Основной их вывод на первый взгляд кажется парадоксальным - бюджеты...
 
10 июля 2020 года 15:57

Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ и слабеющей нефти

Москва. 10 июля. Доллар и евро несколько снизили темпы роста, наблюдавшиеся при открытии торгов, и лишь умеренно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики, негативной динамики валют emerging markets, а также слабеющей нефти.

Курс доллара США составил 71,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,24 руб./EUR1, подорожав на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,24 копейки - до 75,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 июля на 34,98 копейки, до 70,88 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,45 копейки, до 80,2689 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы снижения и лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Игроки выходят из рисковых активов на большинстве мировых рынков перед выходными днями, а их основные опасения связаны с ростом числа подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по всему миру, что подрывает уверенность в скором восстановлении экономики.

В США было выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом. В Калифорнии, Техасе и Флориде также был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных, больницы с трудом справляются с притоком пациентов. Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 пятницы насчитывалось 12 268 518 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 255 798 инфицированных против 213 277 сутками ранее, излечились 6,74 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии. В Соединенных Штатах по состоянию на 8:00 утра пятницы по Москве выявлено 3 117 946 заболевших (рост за сутки - 63 251), скончались 133 290 человек (рост за сутки - 991), излечились 969 тыс. В Бразилии число инфицированных достигло 1 755 779 (рост за сутки - 42 619,), умерли 69 184 (рост за сутки - 1 220), вылечены более 1 млн 17 тыс.

Кроме того, инвесторы обеспокоены продолжающимся ухудшением отношений между США и Китаем. Трое высокопоставленных чиновников Компартии Китая в четверг внесены в санкционный список Госдепа США, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.

"Сегодня я ввел санкции в отношении трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе за серьезные нарушения прав человека. Им и членам их семей запрещен въезд в США" - написал в "Твиттере" госсекретарь США Майк Помпео.

В июне Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест. В Пекине подчеркнули, что "дела Синьцзяна являются исключительно внутренними делами Китая и иностранное вмешательство в них недопустимо".

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают снижаться после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое выразило обеспокоенность влиянием недавнего роста случаев COVID-19 на нефтяной спрос.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу упала на 1,25% - до $41,82 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,46% - до $39,04 за баррель.

Brent по итогам недели может подешеветь примерно на 3%, WTI - на 4%, отмечает Trading Economics.

Согласно отчету МЭА, во втором квартале мировой спрос снизился на 16,4 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Спрос в третьем квартале, как ожидается, будет на 6,5 млн баррелей в сутки ниже уровня прошлого года, что на 630 тыс. баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

В частности, МЭА снизило ожидания спроса в США из-за недавнего увеличения случаев COVID-19 и решения нескольких штатов заморозить или отменить смягчение карантинных мер. Аналогичные пересмотры прогнозов применяются к Бразилии, России и Саудовской Аравии и другим странам.

При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн баррелей в сутки - до 92,1 млн баррелей в сутки, но в 2021 году вырастет на 5,3 млн баррелей в сутки - до 97,4 млн баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало снижение спроса в этом году на 8,1 млн баррелей в сутки и рост в следующем на 5,7 млн баррелей в сутки.

Помимо этого, МЭА сообщило, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в июне исполнялась на 108%.

"В пятницу в условиях ухудшения аппетита к рисковым активам и снижения цен на нефть к отметкам ниже $42 за баррель Brent российская валюта торгуется на уровне 71,1 руб. и 80,2 руб. в основных валютных парах. Рубль может завершить неделю вблизи текущих слабых отметок. В целом потенциал для значимого укрепления рубля не выглядит большим. При этом риски в среднесрочной перспективе остаются повышенными. На это указывает ограниченный потенциал дальнейшего роста нефтяных котировок, уязвимость глобального аппетита к рисковым активам, сокращение продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также пониженная вероятность дальнейшего роста рынка ОФЗ в связи с тем, что цикл снижения ставки от Банка России подходит к своему логичному завершению. В результате, на наш взгляд, на горизонте нескольких месяцев мы еще увидим периоды значимого давления на рубль, как это было в начале недели", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Российская валюта сегодня теряет позиции вслед за нефтью и прочими рисковыми активами. Дополнительное давление на рублевый сегмент будет связано со снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 руб./$1, при этом фундаментальные факторы, в частности снижение притока валюты по текущему счету платежного баланса к концу третьего квартала, будут подталкивать курс к отметке 72-73 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Негативными факторами для рубля выступают объявленное ранее решение Минфин о снижении объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, а также вероятность снижения интереса нерезидентов к ОФЗ при нынешних условиях. Кроме того, на российской валюте негативно сказываются обратные конверсии полученных нерезидентами рублевых дивидендов, плюс сообщения санкционной тематики, которые вновь вернулись в новостную повестку", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

ЦБ РФ 8 июля продал валюту на 5,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 45,6% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 10,3 млрд рублей. 6 июля ЦБ РФ продал валюту также на 10,3 млрд рублей.

ЦБ РФ в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в период с 5 июня по 7 июля.

3 июля объем продажи валюты составил 10,2 млрд рублей, 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня - на 10,4 млрд рублей, 29 июня - на 10,3 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 41,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне 4,43% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,76% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,8% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 4,83% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 июля 2020 года 16:16
Альфа-банк снизил рейтинг ADS HeadHunter до "держать" и оценку на 4%
Альфа-банк снизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter на 4% - до $20,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 15:46
Давление на рубль на будущей неделе может возрасти - БКС
Давление на рубль на будущей неделе может возрасти, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Что касается перспектив рубля на следующей неделе, то мы ожидаем, что склонность к постепенному ослаблению сохранится. Основными факторами воздействия будут оставаться общие рыночные настроения и градус...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 15:27
Ожидать возвращения рублевых "быков" пока не стоит - ИК "Велес Капитал"
Краткосрочные перспективы рубля, с технической точки зрения, в последние дни ухудшились, ожидать возвращения рублевых "быков" пока не стоит, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "В частности, пара доллар/рубль находится выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 70 руб.),...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 15:03
ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сообщается в комментарии компании. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 14:41
Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения - КИТ Финанс Брокер
Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". Аналитики компании рекомендуют инвесторам проявлять осторожность в отношении открытия "длинных" позиций, отыгрывать отдельные идеи в "защитных" акциях. Специалисты компании отмечают, что за...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 14:14
Индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов, сообщается в комментарии компании. Опасения относительно вероятности нового карантина продолжают оказывать давление на рынки акций и углеводородного сырья, констатирует старший...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 13:40
Движение рынка акций США может перерасти в коррекцию - Райффайзенбанк
Американский рынок акций, продолжая оставаться в среднесрочном боковом тренде, в последние дни демонстрирует понижательную коррекцию (индекс S&P в четверг просел на 0,5%, на такое же снижение указывают фьючерсы в пятницу). "Факторами роста индекса акций по-прежнему выступают сектор высоких...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 13:07
Фундаментальные факторы будут подталкивать курс рубля к отметке 72-73 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
оссийская валюта в пятницу теряет позиции вслед за нефтью и прочими рисковыми активами, торги проходят вблизи отметки 71,2 руб./$1. Дополнительное давление на рублевый сегмент будет связано со снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 12:27
Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю - 69,5-71 руб./$1, 79,5-80,5 руб./EUR1 - УБРиР
Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю составляет 69,5-71 руб./$1, 79,5-80,5 руб./EUR1, говорится в обзоре Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). Негативными факторами для рубля на неделе выступали объявленное ранее решение Минфина о снижении объема валютных интервенций в...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 12:00
Дальнейшее направление движения рубля будет определяться сугубо внешними новостями - РФПИ
Уровень в 71 руб./$1 пока выглядит как локальная точка равновесия потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями, говорится в комментарии РФПИ. Внешний негатив обеспечил открытие торгов пятницы снижением российской валюты до 71,50 руб./$1, однако затем,...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 11:39
Рынок акций РФ утром проседает во главе с АЛРОСА и НЛМК из-за отсечки, Лензолото обновило максимум
Москва. 10 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает по индексам на фоне общемирового отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; лидируют в снижении из-за отсечки на бирже дивидендов акции "АЛРОСА" и "Новолипецкого металлургического комбината", а бумаги "Лензолото" обновили исторический максимум.    читать дальше
.
10 июля 2020 года 11:37
Рубль может завершить неделю вблизи текущих слабых отметок - "Нордеа банк"
Российская валюта в пятницу торгуется на уровне 71,2 рубля за доллар и 80,2 рубля за евро в основных валютных парах в условиях ухудшения "аппетита" к рисковым активам и снижения цен на нефть. Рубль может завершить неделю вблизи текущих слабых отметок, говорится в обзоре "Нордеа банка". "В целом...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 11:16
Возможен подъем пары EUR/USD к верхней границе диапазона 1,1175-1,14 - ГК "ФИНАМ"
Курс пары EUR/USD с начала июня пребывает в диапазоне 1,1175-1,14, и в краткосрочной перспективе допускается подъем в сторону верхней границы диапазона, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 10:44
Нефть рискует продолжить снижение к 38-40 долл./барр. по мере ухудшения сантимента - Промсвязьбанк
ефть Brent развернулась вниз, как ожидалось, в отсутствие триггеров для закрепления выше 43 долл./барр., отмечают аналитики Промсвязьбанка. Складываются вместе и недостаточное восстановление спроса на нефть, и высокие запасы, и напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в...    читать дальше
.
10 июля 2020 года 10:27
Рост цен рублевых облигаций в пятницу может быть прерван - Промсвязьбанк
астроения на глобальных рынках вновь ухудшились в пятницу утром. Рост числа инфицированных коронавирусом усиливает обеспокоенность инвесторов относительно перспектив мировой экономики. На этом фоне рост цен рублевых облигаций в пятницу может быть прерван, не исключен сдвиг кривой доходности ОФЗ...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.