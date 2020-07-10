Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения валют ЕМ и слабеющей нефти

Москва. 10 июля. Доллар и евро несколько снизили темпы роста, наблюдавшиеся при открытии торгов, и лишь умеренно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики, негативной динамики валют emerging markets, а также слабеющей нефти.

Курс доллара США составил 71,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,24 руб./EUR1, подорожав на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,24 копейки - до 75,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 июля на 34,98 копейки, до 70,88 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,45 копейки, до 80,2689 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы снижения и лишь умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах. Игроки выходят из рисковых активов на большинстве мировых рынков перед выходными днями, а их основные опасения связаны с ростом числа подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по всему миру, что подрывает уверенность в скором восстановлении экономики.

В США было выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом. В Калифорнии, Техасе и Флориде также был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных, больницы с трудом справляются с притоком пациентов. Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 пятницы насчитывалось 12 268 518 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 255 798 инфицированных против 213 277 сутками ранее, излечились 6,74 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США и Бразилии. В Соединенных Штатах по состоянию на 8:00 утра пятницы по Москве выявлено 3 117 946 заболевших (рост за сутки - 63 251), скончались 133 290 человек (рост за сутки - 991), излечились 969 тыс. В Бразилии число инфицированных достигло 1 755 779 (рост за сутки - 42 619,), умерли 69 184 (рост за сутки - 1 220), вылечены более 1 млн 17 тыс.

Кроме того, инвесторы обеспокоены продолжающимся ухудшением отношений между США и Китаем. Трое высокопоставленных чиновников Компартии Китая в четверг внесены в санкционный список Госдепа США, поскольку Вашингтон считает их ответственными за репрессивную политику Пекина в отношении уйгурского населения страны.

"Сегодня я ввел санкции в отношении трех высокопоставленных чиновников Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе за серьезные нарушения прав человека. Им и членам их семей запрещен въезд в США" - написал в "Твиттере" госсекретарь США Майк Помпео.

В июне Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

В связи с принятием этого закона Китай заявил Вашингтону решительный протест. В Пекине подчеркнули, что "дела Синьцзяна являются исключительно внутренними делами Китая и иностранное вмешательство в них недопустимо".

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают снижаться после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое выразило обеспокоенность влиянием недавнего роста случаев COVID-19 на нефтяной спрос.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу упала на 1,25% - до $41,82 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,46% - до $39,04 за баррель.

Brent по итогам недели может подешеветь примерно на 3%, WTI - на 4%, отмечает Trading Economics.

Согласно отчету МЭА, во втором квартале мировой спрос снизился на 16,4 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Спрос в третьем квартале, как ожидается, будет на 6,5 млн баррелей в сутки ниже уровня прошлого года, что на 630 тыс. баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

В частности, МЭА снизило ожидания спроса в США из-за недавнего увеличения случаев COVID-19 и решения нескольких штатов заморозить или отменить смягчение карантинных мер. Аналогичные пересмотры прогнозов применяются к Бразилии, России и Саудовской Аравии и другим странам.

При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн баррелей в сутки - до 92,1 млн баррелей в сутки, но в 2021 году вырастет на 5,3 млн баррелей в сутки - до 97,4 млн баррелей в сутки. Месяцем ранее МЭА прогнозировало снижение спроса в этом году на 8,1 млн баррелей в сутки и рост в следующем на 5,7 млн баррелей в сутки.

Помимо этого, МЭА сообщило, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в июне исполнялась на 108%.

"В пятницу в условиях ухудшения аппетита к рисковым активам и снижения цен на нефть к отметкам ниже $42 за баррель Brent российская валюта торгуется на уровне 71,1 руб. и 80,2 руб. в основных валютных парах. Рубль может завершить неделю вблизи текущих слабых отметок. В целом потенциал для значимого укрепления рубля не выглядит большим. При этом риски в среднесрочной перспективе остаются повышенными. На это указывает ограниченный потенциал дальнейшего роста нефтяных котировок, уязвимость глобального аппетита к рисковым активам, сокращение продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также пониженная вероятность дальнейшего роста рынка ОФЗ в связи с тем, что цикл снижения ставки от Банка России подходит к своему логичному завершению. В результате, на наш взгляд, на горизонте нескольких месяцев мы еще увидим периоды значимого давления на рубль, как это было в начале недели", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Российская валюта сегодня теряет позиции вслед за нефтью и прочими рисковыми активами. Дополнительное давление на рублевый сегмент будет связано со снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70 руб./$1, при этом фундаментальные факторы, в частности снижение притока валюты по текущему счету платежного баланса к концу третьего квартала, будут подталкивать курс к отметке 72-73 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Негативными факторами для рубля выступают объявленное ранее решение Минфин о снижении объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила, а также вероятность снижения интереса нерезидентов к ОФЗ при нынешних условиях. Кроме того, на российской валюте негативно сказываются обратные конверсии полученных нерезидентами рублевых дивидендов, плюс сообщения санкционной тематики, которые вновь вернулись в новостную повестку", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

ЦБ РФ 8 июля продал валюту на 5,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты уменьшился на 45,6% по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 10,3 млрд рублей. 6 июля ЦБ РФ продал валюту также на 10,3 млрд рублей.

ЦБ РФ в период с 8 июля по 6 августа в рамках бюджетного правила продает валюту в объеме 5,7 млрд рублей в день против 10,2 млрд рублей в день в период с 5 июня по 7 июля.

3 июля объем продажи валюты составил 10,2 млрд рублей, 2 июля регулятор продал валюту на 10,2 млрд рублей, 30 июня - на 10,4 млрд рублей, 29 июня - на 10,3 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 41,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на прежнем уровне 4,43% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 4,76% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 4,8% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 3 б.п. - до 4,83% годовых.