Давление на рубль на будущей неделе может возрасти - БКС

Давление на рубль на будущей неделе может возрасти, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

"Что касается перспектив рубля на следующей неделе, то мы ожидаем, что склонность к постепенному ослаблению сохранится. Основными факторами воздействия будут оставаться общие рыночные настроения и градус опасений в отношении эпидемиологической ситуации в мире. Между тем заметим, что у участников рынка может оставаться все меньший запас терпения на фоне продолжающегося активного роста числа зараженных во многих крупнейших экономиках мира. В этой связи давление на рубль и нефть может возрастать. Также считаем, что в этих условиях риски коррекции нефтяных цен к уровням $40 и ниже и, соответственно, ослабления нефтяной поддержки рубля сохраняют свою актуальность. Геополитический фон по РФ во второй половине лета также может продолжить ухудшение, первым витком санкционной активизации может послужить плоскость реализации проекта "Северный поток-2". По нашим оценкам, в перспективе следующей недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,7-72,5 руб./$1", - пишет экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.