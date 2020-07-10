Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения - КИТ Финанс Брокер

Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". Аналитики компании рекомендуют инвесторам проявлять осторожность в отношении открытия "длинных" позиций, отыгрывать отдельные идеи в "защитных" акциях.

Специалисты компании отмечают, что за последние 6 месяцев рынки испытали масштабное снижение (в среднем ключевые индексы снизились на 35% с 20 февраля по 23 марта), которое сменилось стремительным восстановлением, менее 10% не хватает рынкам, чтобы вернуться к февральским рекордным уровням. Серьезные экономические проблемы, возникшие вследствие пандемии, правительства ведущих стран "заливают" беспрецедентными мерами денежно-кредитного стимулирования. На этом фоне акции развивающихся рынков показали сильнейший результат за прошлый квартал с 2009 г., обращают внимание в "КИТ Финанс Брокер"

"Что рынки ждет во втором полугодии? Динамика коронавируса определит, как быстро будут восстанавливаться экономики, перезапуск которых уже не остановить. Но пока нет понимания, по какой именно траектории пойдет восстановление. Важно и то, будут ли объявлены новые стимулы в ближайшее время от властей, в первую очередь, ждем новостей от ФРС и Трампа. Еще один фактор неопределенности касается разработки вакцины против вируса. В случае успеха, самый масштабный спад финансовых рынков за последние 10 лет может оказаться и самым коротким", - пишут эксперты компании.