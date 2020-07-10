Индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов, сообщается в комментарии компании.

Опасения относительно вероятности нового карантина продолжают оказывать давление на рынки акций и углеводородного сырья, констатирует старший аналитик компании Ален Сабитов. S&P500 по итогам четверга снизился на 0,56%, до 3152 пунктов. Тем не менее, сектор IT-технологий продемонстрировал рост, что позволило индексу Nasdaq в очередной раз обновить максимум. Акции технологических гигантов Amazon, Microsoft, Apple также установили новые рекорды. "Хуже рынка" торговались циклические секторы энергетики, финансов и промышленности.

Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют смешанную динамику на фоне продолжающейся пандемии. Число заразившихся COVID-19 за день установило новый максимум в США, поднявшись выше 63 тыс. В Калифорнии, Флориде и Техасе фиксируется рекордный рост количества летальных исходов. Вторая волна эпидемии отрицательно сказывается на перспективах восстановления экономики, так как приводит к снижению потребительской активности, отмечает А. Сабитов.

Минфин США впервые ввел санкции против высокопоставленного партийного чиновника из КНР за нарушение прав человека в Синьцзяне. Китай пообещал ответить на эту меру. Администрация президента Трампа вернулась к идее запрета на закупку государством товаров или услуг у компаний, использующих китайскую продукцию, в том числе технику Huawei.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним "трежерис" опускается к 0,58% впервые с апреля. Августовский фьючерс на Brent торгуется ниже $42 за баррель после предупреждения Международного энергетического агентства о том, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом в мире угрожает восстановлению спроса на нефть. Золото остается выше $1800 за унцию.

"Аппетит" к риску в пятницу неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится ниже 3150 пунктов", - указывает Ален Сабитов.