Дальнейшее направление движения рубля будет определяться сугубо внешними новостями - РФПИ

Уровень в 71 руб./$1 пока выглядит как локальная точка равновесия потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями, говорится в комментарии РФПИ.

Внешний негатив обеспечил открытие торгов пятницы снижением российской валюты до 71,50 руб./$1, однако затем, вероятно, на рынке появились корпоративные продажи, учитывая более привлекательные, чем в четверг, уровни, отмечают специалисты РФПИ. Также появились признаки повышательной коррекции на рынке нефти после обвала четверга.

"В итоге наблюдаемый сейчас уровень в 71 руб./$1 пока выглядит как локальная точка равновесия потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями. Однако в отсутствие важной статистики фокус инвесторов может оставаться смещенным на историю с COVID-19, поэтому сценарий неизменности курса или его умеренного ослабления в течение пятницы пока выглядит для нас основным, особенно принимая во внимание фактор окончания рабочей недели", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.