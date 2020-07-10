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10 июля 2020 года 12:00
Дальнейшее направление движения рубля будет определяться сугубо внешними новостями - РФПИ
Уровень в 71 руб./$1 пока выглядит как локальная точка равновесия потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями, говорится в комментарии РФПИ. Внешний негатив обеспечил открытие торгов пятницы снижением российской валюты до 71,50 руб./$1, однако затем, вероятно, на рынке появились корпоративные продажи, учитывая более привлекательные, чем в четверг, уровни, отмечают специалисты РФПИ. Также появились признаки повышательной коррекции на рынке нефти после обвала четверга. "В итоге наблюдаемый сейчас уровень в 71 руб./$1 пока выглядит как локальная точка равновесия потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями. Однако в отсутствие важной статистики фокус инвесторов может оставаться смещенным на историю с COVID-19, поэтому сценарий неизменности курса или его умеренного ослабления в течение пятницы пока выглядит для нас основным, особенно принимая во внимание фактор окончания рабочей недели", - пишет главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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10 июля 2020 года 16:16
Альфа-банк снизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter на 4% - до $20,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до... читать дальше
.10 июля 2020 года 15:57
Москва. 10 июля. Доллар и евро несколько снизили темпы роста, наблюдавшиеся при открытии торгов, и лишь умеренно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики, негативной динамики валют emerging markets, а также слабеющей нефти. читать дальше
.10 июля 2020 года 15:46
Давление на рубль на будущей неделе может возрасти, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Что касается перспектив рубля на следующей неделе, то мы ожидаем, что склонность к постепенному ослаблению сохранится. Основными факторами воздействия будут оставаться общие рыночные настроения и градус... читать дальше
.10 июля 2020 года 15:27
Краткосрочные перспективы рубля, с технической точки зрения, в последние дни ухудшились, ожидать возвращения рублевых "быков" пока не стоит, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "В частности, пара доллар/рубль находится выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 70 руб.),... читать дальше
.10 июля 2020 года 15:03
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сообщается в комментарии компании. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:41
Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". Аналитики компании рекомендуют инвесторам проявлять осторожность в отношении открытия "длинных" позиций, отыгрывать отдельные идеи в "защитных" акциях. Специалисты компании отмечают, что за... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:14
Аналитики ИК "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов, сообщается в комментарии компании. Опасения относительно вероятности нового карантина продолжают оказывать давление на рынки акций и углеводородного сырья, констатирует старший... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:40
Американский рынок акций, продолжая оставаться в среднесрочном боковом тренде, в последние дни демонстрирует понижательную коррекцию (индекс S&P в четверг просел на 0,5%, на такое же снижение указывают фьючерсы в пятницу). "Факторами роста индекса акций по-прежнему выступают сектор высоких... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:07
Фундаментальные факторы будут подталкивать курс рубля к отметке 72-73 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
оссийская валюта в пятницу теряет позиции вслед за нефтью и прочими рисковыми активами, торги проходят вблизи отметки 71,2 руб./$1. Дополнительное давление на рублевый сегмент будет связано со снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70... читать дальше
.10 июля 2020 года 12:27
Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю составляет 69,5-71 руб./$1, 79,5-80,5 руб./EUR1, говорится в обзоре Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). Негативными факторами для рубля на неделе выступали объявленное ранее решение Минфина о снижении объема валютных интервенций в... читать дальше
.10 июля 2020 года 11:39
Москва. 10 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает по индексам на фоне общемирового отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; лидируют в снижении из-за отсечки на бирже дивидендов акции "АЛРОСА" и "Новолипецкого металлургического комбината", а бумаги "Лензолото" обновили исторический максимум. читать дальше
.10 июля 2020 года 11:37
Российская валюта в пятницу торгуется на уровне 71,2 рубля за доллар и 80,2 рубля за евро в основных валютных парах в условиях ухудшения "аппетита" к рисковым активам и снижения цен на нефть. Рубль может завершить неделю вблизи текущих слабых отметок, говорится в обзоре "Нордеа банка". "В целом... читать дальше
.10 июля 2020 года 11:16
Курс пары EUR/USD с начала июня пребывает в диапазоне 1,1175-1,14, и в краткосрочной перспективе допускается подъем в сторону верхней границы диапазона, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое... читать дальше
.10 июля 2020 года 10:44
ефть Brent развернулась вниз, как ожидалось, в отсутствие триггеров для закрепления выше 43 долл./барр., отмечают аналитики Промсвязьбанка. Складываются вместе и недостаточное восстановление спроса на нефть, и высокие запасы, и напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в... читать дальше
.10 июля 2020 года 10:27
астроения на глобальных рынках вновь ухудшились в пятницу утром. Рост числа инфицированных коронавирусом усиливает обеспокоенность инвесторов относительно перспектив мировой экономики. На этом фоне рост цен рублевых облигаций в пятницу может быть прерван, не исключен сдвиг кривой доходности ОФЗ... читать дальше
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