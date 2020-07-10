Возможен подъем пары EUR/USD к верхней границе диапазона 1,1175-1,14 - ГК "ФИНАМ"

Курс пары EUR/USD с начала июня пребывает в диапазоне 1,1175-1,14, и в краткосрочной перспективе допускается подъем в сторону верхней границы диапазона, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое направление, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова. В четверг американская валюта стремительно "отжалась" от 4-недельных минимумов, чему поспособствовали спад эйфории на мировых биржевых площадках и отступление американского фондового рынка.

Примечательно, указывает З. Саидова, что укрепление американской валюты ускорилось после новостей из Верховного суда Соединенных Штатов – суд постановил, что окружной прокурор из Нью-Йорка имеет право доступа к финансовой документации президента США Дональда Трампа и его налоговым декларациям, которые тот не хотел обнародовать вопреки многолетней традиции американских президентов. Данное судебное постановление теоретически может повлечь неблагоприятные последствия для Трампа, в отношении которого ведутся расследования.

Что касается опубликованной макроэкономической статистики по Штатам, она тоже отчасти поспособствовала подъему доллара, считает специалист компании – количество первичных обращений за пособиями по безработице за предшествующую неделю составило 1,314 млн, чуть меньше прогнозов, предполагавших 1,375 млн после 1,413 млн неделей ранее.

"На данном этапе доллар показывает явную отрицательную корреляцию с рисковыми настроениями на биржевых площадках, и мы не исключаем, что инвестиционное сообщество поддастся новым всплескам эйфории в сезон отчетностей за второй квартал. С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс с начала июня пребывает в диапазоне 1,1175-1,14, и в краткосрочной перспективе допускается подъем пары в сторону верхней границы диапазона", - пишет Зарина Саидова.