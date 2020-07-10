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10 июля 2020 года 11:16
Возможен подъем пары EUR/USD к верхней границе диапазона 1,1175-1,14 - ГК "ФИНАМ"
Курс пары EUR/USD с начала июня пребывает в диапазоне 1,1175-1,14, и в краткосрочной перспективе допускается подъем в сторону верхней границы диапазона, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы проседает, продолжая взятое направление, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков Зарина Саидова. В четверг американская валюта стремительно "отжалась" от 4-недельных минимумов, чему поспособствовали спад эйфории на мировых биржевых площадках и отступление американского фондового рынка. Примечательно, указывает З. Саидова, что укрепление американской валюты ускорилось после новостей из Верховного суда Соединенных Штатов – суд постановил, что окружной прокурор из Нью-Йорка имеет право доступа к финансовой документации президента США Дональда Трампа и его налоговым декларациям, которые тот не хотел обнародовать вопреки многолетней традиции американских президентов. Данное судебное постановление теоретически может повлечь неблагоприятные последствия для Трампа, в отношении которого ведутся расследования. Что касается опубликованной макроэкономической статистики по Штатам, она тоже отчасти поспособствовала подъему доллара, считает специалист компании – количество первичных обращений за пособиями по безработице за предшествующую неделю составило 1,314 млн, чуть меньше прогнозов, предполагавших 1,375 млн после 1,413 млн неделей ранее. "На данном этапе доллар показывает явную отрицательную корреляцию с рисковыми настроениями на биржевых площадках, и мы не исключаем, что инвестиционное сообщество поддастся новым всплескам эйфории в сезон отчетностей за второй квартал. С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс с начала июня пребывает в диапазоне 1,1175-1,14, и в краткосрочной перспективе допускается подъем пары в сторону верхней границы диапазона", - пишет Зарина Саидова.
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10 июля 2020 года 16:16
Альфа-банк снизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter на 4% - до $20,7 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до... читать дальше
.10 июля 2020 года 15:57
Москва. 10 июля. Доллар и евро несколько снизили темпы роста, наблюдавшиеся при открытии торгов, и лишь умеренно повышаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рисковых активов на опасениях за темпы восстановления мировой экономики, негативной динамики валют emerging markets, а также слабеющей нефти. читать дальше
.10 июля 2020 года 15:46
Давление на рубль на будущей неделе может возрасти, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Что касается перспектив рубля на следующей неделе, то мы ожидаем, что склонность к постепенному ослаблению сохранится. Основными факторами воздействия будут оставаться общие рыночные настроения и градус... читать дальше
.10 июля 2020 года 15:27
Краткосрочные перспективы рубля, с технической точки зрения, в последние дни ухудшились, ожидать возвращения рублевых "быков" пока не стоит, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "В частности, пара доллар/рубль находится выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 70 руб.),... читать дальше
.10 июля 2020 года 15:03
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сообщается в комментарии компании. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:41
Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". Аналитики компании рекомендуют инвесторам проявлять осторожность в отношении открытия "длинных" позиций, отыгрывать отдельные идеи в "защитных" акциях. Специалисты компании отмечают, что за... читать дальше
.10 июля 2020 года 14:14
Аналитики ИК "Фридом Финанс" полагают, что индекс S&P500 в ходе торгов пятницы может опуститься ниже 3150 пунктов, сообщается в комментарии компании. Опасения относительно вероятности нового карантина продолжают оказывать давление на рынки акций и углеводородного сырья, констатирует старший... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:40
Американский рынок акций, продолжая оставаться в среднесрочном боковом тренде, в последние дни демонстрирует понижательную коррекцию (индекс S&P в четверг просел на 0,5%, на такое же снижение указывают фьючерсы в пятницу). "Факторами роста индекса акций по-прежнему выступают сектор высоких... читать дальше
.10 июля 2020 года 13:07
Фундаментальные факторы будут подталкивать курс рубля к отметке 72-73 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
оссийская валюта в пятницу теряет позиции вслед за нефтью и прочими рисковыми активами, торги проходят вблизи отметки 71,2 руб./$1. Дополнительное давление на рублевый сегмент будет связано со снижением операций Минфина на валютном рынке, рубль вряд ли сможет в ближайшее время укрепиться ниже 70... читать дальше
.10 июля 2020 года 12:27
Прогнозируемый курс рубля на следующую неделю составляет 69,5-71 руб./$1, 79,5-80,5 руб./EUR1, говорится в обзоре Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). Негативными факторами для рубля на неделе выступали объявленное ранее решение Минфина о снижении объема валютных интервенций в... читать дальше
.10 июля 2020 года 12:00
Уровень в 71 руб./$1 пока выглядит как локальная точка равновесия потоков, и дальнейшее направление движения будет определяться сугубо внешними новостями, говорится в комментарии РФПИ. Внешний негатив обеспечил открытие торгов пятницы снижением российской валюты до 71,50 руб./$1, однако затем,... читать дальше
.10 июля 2020 года 11:39
Москва. 10 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает по индексам на фоне общемирового отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; лидируют в снижении из-за отсечки на бирже дивидендов акции "АЛРОСА" и "Новолипецкого металлургического комбината", а бумаги "Лензолото" обновили исторический максимум. читать дальше
.10 июля 2020 года 11:37
Российская валюта в пятницу торгуется на уровне 71,2 рубля за доллар и 80,2 рубля за евро в основных валютных парах в условиях ухудшения "аппетита" к рисковым активам и снижения цен на нефть. Рубль может завершить неделю вблизи текущих слабых отметок, говорится в обзоре "Нордеа банка". "В целом... читать дальше
.10 июля 2020 года 10:44
ефть Brent развернулась вниз, как ожидалось, в отсутствие триггеров для закрепления выше 43 долл./барр., отмечают аналитики Промсвязьбанка. Складываются вместе и недостаточное восстановление спроса на нефть, и высокие запасы, и напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в... читать дальше
.10 июля 2020 года 10:27
астроения на глобальных рынках вновь ухудшились в пятницу утром. Рост числа инфицированных коронавирусом усиливает обеспокоенность инвесторов относительно перспектив мировой экономики. На этом фоне рост цен рублевых облигаций в пятницу может быть прерван, не исключен сдвиг кривой доходности ОФЗ... читать дальше
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