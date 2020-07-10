Инвесторы перекладывают деньги из акций РФ и EM в облигации, Китай стал исключением - BCS GM

Инвесторы перекладывают деньги из российских акций и акций других развивающихся рынков (EM) в облигации РФ и EM, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. При этом Китай стал исключением, отмечается в нем.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) со 2 по 8 июля 2020 года составил $20 млн против чистого оттока $160 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.