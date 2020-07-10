Потери на открытии рынка акций в пятницу могут составить около 0,5% - "Алор Брокер"

Техническая картина складывается негативной, говорится в комментарии "Алор Брокер": индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше верхней границы бокового канала 2700-2810 пунктов, и теперь преимущество на стороне "медведей".

Внешний фон говорит о том, что с утра пятницы снижение продолжится. Коронавирусная тема вновь вышла на первый план в отсутствии поводов для роста. В результате перед открытием отечественного рынка американские фьючерсы снижаются чуть менее процента, падает нефть. "Так что на открытии торгов потери по нашим акциям могут составить около 0,5%", - указывает главный аналитик компании Алексей Антонов.

"Хуже рынка" обещает выглядеть нефтегазовый сектор, для которого и так нет драйверов роста из-за ожиданий очень плохих балансовых показателей компаний, - отмечает специалист "Алор Брокер".